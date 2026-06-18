हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGuess Who: 'धुरंधर' के इस एक्टर ने दी थीं लगातार 14 FLOP, घर का किराया चुकाने के भी नहीं थे पैसे

Guess Who: 'धुरंधर' के इस एक्टर ने दी थीं लगातार 14 FLOP, घर का किराया चुकाने के भी नहीं थे पैसे

Guess Who: ये एक्टर बॉलीवुड में 25 सालों से काम कर रहा है. वो हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' में भी दिखाई दिए थे. लेकिन, कभी उनके पास घर का किराया चुकाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Jun 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

Guess Who: आज बात एक ऐसे बॉलीवुड अभिनेता की जिनका करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. मॉडलिंग में अच्छा खास नाम कमाने के बाद ये एक्टर फिल्मी दुनिया में आया था. बड़े पर्दे पर कभी हीरो बने इस कलाकार ने फिर विलेन बनकर भी चौंकाया. लेकिन, कभी उनकी 14 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थीं. वहीं स्ट्रगल के दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. उस वक्त उनके पास घर का किराया तक देने के पैसे नहीं होते थे.

कौन है ये एक्टर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में कई मशहूर कलाकारों ने काम किया था. इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी नजर आए थे. इनमें से हम आपसे बात कर रहे हैं अर्जुन रामपाल की. अर्जुन ने एक बार खुद एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष भरे और मुश्किल दिनों को याद किया था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arjun Rampal (@rampal72)

ये भी पढ़ें: दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ, अमीरी के मामले में कौन सी एक्ट्रेस पड़ती हैं भारी?

दी थीं लगातार 14 फ्लॉप

अर्जुन रामपाल ने साल 2001 में फिल्म 'मोक्ष' से डेब्यू किया था. इसके बाद वो 'प्यार इश्क और मोहब्बत' में नजर आए थे. ये दोनों ही फिल्में कामयाब नहीं रहीं. इसके बाद उनकी दीवानापन, तहजीब, दिल है तुम्हारा, हमको तुमसे प्यार है, यकीन, डरना जरूरी है, दिल का रिश्ता, असंभव, वादा, आंखें, ऐलान और एक अजनबी जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं.

ये भी पढ़ें: रिलीज से पहले ही शाहिद की 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया

नहीं दें पाते थे घर का किराया

अर्जुन ने पॉप डायरीज को दिए इंटरव्यू में अपने स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बात करते हुए बताया था कि जब उनकी पाली फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस वक्त वो आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे थे. उन्होंने कहा था, 'उस दौरान मेरे पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं था. मैं मुंबई के अंधेरी स्थित सेवन बंगलों में रहता था. मेरे मकान मालिक सरदार जी बहुत अच्छे इंसान थे. हर महीने की पहली तारीख को वे आते, मुझे देखते और मैं उन्हें देखता. वे मुस्कुराकर पूछते, ‘नहीं है ना?’ और मैं सिर हिला देता. तब वे कहते, ‘कोई बात नहीं, तू दे देगा.'

नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं अर्जुन

अर्जुन ने साल 2006 की फिल्म 'डॉन', साल 2007 की फिल्म 'ओम शांति ओम' और 'धुरंधर' में भी निगेटिव रोल प्ले किया था. अपने करियर में फ्लॉप की लाइन लगाने वाले अर्जुन नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं. उन्हें फिल्म रॉक ऑन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Arjun Rampal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Guess Who: 'धुरंधर' के इस एक्टर ने दी थीं लगातार 14 FLOP, घर का किराया चुकाने के भी नहीं थे पैसे
'धुरंधर' के इस एक्टर ने दी थीं लगातार 14 FLOP, घर का किराया चुकाने के भी नहीं थे पैसे
बॉलीवुड
'अक्षय के डीएनए में है उंगली करना...', सुनील शेट्टी ने जमकर की खिलाड़ी कुमार की तारीफ, 'वेलकम टू द जंगल' को बताया 25-30 धुरंधर एक्टर्स वाली फिल्म
'अक्षय के डीएनए में है उंगली करना...', सुनील शेट्टी ने जमकर की खिलाड़ी कुमार की तारीफ, बोले- आप उसको नहीं रोक सकते
बॉलीवुड
Cocktail 2 Day 1 Box Office: 'कॉकटेल 2' पहले दिन कितना कमाएगी? शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाका
'कॉकटेल 2' पहले दिन कितना कमाएगी? शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाका
बॉलीवुड
Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
दिल्ली NCR
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
बॉलीवुड
Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
विश्व
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में अब तक क्या-क्या हुआ?
आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में क्या-क्या हुआ
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget