'हनुमान अंश' के मुरीद हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस, डायरेक्टर से की मुलाकात

बॉलीवुड में इन दिनों फिल्म 'हनुमान अंश' छाई हुई है. बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा खूब देखने के लिए मिल रहा है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे खास रिस्पांस नहीं मिला था लेकिन दो हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते से इसने जो रफ्तार पकड़ी उसके बाद तो थमने का नाम ही नहीं लिया. इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. वहीं, अब महाराष्ट्र के सीएम देवेद्र फडणवीस भी इसके मुरीद हो गए और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से मुलाकात की.

'हनुमान अंश' की सफलता के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके आवास वर्षा पर मुलाकात की. सीएम ने अपने ऑफिशियल एक्स पेज से इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया है. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने लिखा, 'वर्षा में हनुमान अंश की टीम के साथ मुलाकात काफी बेहतरीन रही. बीती शाम गणपति बप्पा से आशीर्वाद लिया. विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम को बेहतरीन काम के लिए बहुत बधाई.'

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में 'हनुमान अंश' की टीम नजर आई. महाराष्ट्र के सीएम फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

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300 करोड़ के पार हुई 'हनुमान अंश'

फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 10 लाख रुपये की कमाई की थी और इसने पहले दो हफ्ते 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. हालांकि, इसकी कमाई तीसरे हफ्ते से बढ़ना शुरू हुई थी.

It was great to have team 'Hanuman Ansh’ at Varsha, last evening, to seek blessings of Ganpati Bappa. Congratulated Vishal Chaturvedi and team on their great work and wished more success in all the endeavours!



वर्षा, मुंबई येथे गणपती बाप्पांच्या दर्शनासाठी आलेल्या ‘हनुमान अंश’… pic.twitter.com/EQJZPQ61Q5 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 19, 2026

'हनुमान अंश' को बॉक्स ऑफिस पर 43 दिनों का वक्त हो गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 248.38 करोड़ (43 दिन) हो चुका है. जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार 316.30 करोड़ हो चुका है. फिल्म ने ओवरसीज में 23 करोड़ की कमाई कर ली है. इसकी कमाई अभी भी जारी है.

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बहरहाल, अगर फिल्म 'हनुमान अंश' के बारे में बात की जाए तो इसमें बाबा नीम करौली के जीवन की कहानी को दिखाया गया है. वो भगवान हनुमान के भक्त थे और इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों को काफी अट्रैक्ट किया है. इसे लोगों ने काफी पसंद किया है.