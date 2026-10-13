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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड29वें बर्थडे पर सारा तेंदुलकर का स्टाइलिश अंदाज, भाभी संग दिए पोज, देखें सेलिब्रेशन कि तस्वीरें

29वें बर्थडे पर सारा तेंदुलकर का स्टाइलिश अंदाज, भाभी संग दिए पोज, देखें सेलिब्रेशन कि तस्वीरें

दिग्गज क्रिकेटर की बेटी सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. सारा ने अपनी भाभी सानिया संग खूब पोज दिए हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 13 Oct 2026 01:37 PM (IST)
दिग्गज क्रिकेटर की बेटी सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. सारा ने अपनी भाभी सानिया संग खूब पोज दिए हैं.

सारा तेंदुलकर ने 12 अक्टूबर को अपना 29वां बर्थडे मनाया. उनकी भाभी सानिया चंडोक ने घर पर एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ इस मौके को और भी खास बना दिया. हाल ही में सारा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

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सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई खूूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई खूूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.
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सारा ने अपना 29वां बर्थडे अपने दोस्तों और फैमिली संग मनाया. इस खास दिन पर सारा काफी प्रिटी लग रही थी.
सारा ने अपना 29वां बर्थडे अपने दोस्तों और फैमिली संग मनाया. इस खास दिन पर सारा काफी प्रिटी लग रही थी.
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सारा तेंदुलकर ने ब्लैक इस व्हाइट प्रिंटेड मनी ड्रेस पहनी थी. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया.
सारा तेंदुलकर ने ब्लैक इस व्हाइट प्रिंटेड मनी ड्रेस पहनी थी. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया.
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सारा के बर्थडे केक पर पिंक और लैवेंडर शेड्स में फूलों के डिजाइन बने थे और उस पर 'चैप्टर 29' लिखा हुआ था.
सारा के बर्थडे केक पर पिंक और लैवेंडर शेड्स में फूलों के डिजाइन बने थे और उस पर 'चैप्टर 29' लिखा हुआ था.
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सारा ने अपनी भाभी सानिया चंडोक संग कई पोज दिए. सानिया ऑलिव-ग्रीन ड्रेस में बला की खूबसूरत लग रही थी.
सारा ने अपनी भाभी सानिया चंडोक संग कई पोज दिए. सानिया ऑलिव-ग्रीन ड्रेस में बला की खूबसूरत लग रही थी.
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ननद-भाभी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
ननद-भाभी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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कमेंट सेक्सन में सोशल मीडिया यूजर्स सारा को बर्थडे विश करते नजर आएं.
कमेंट सेक्सन में सोशल मीडिया यूजर्स सारा को बर्थडे विश करते नजर आएं.
Published at : 13 Oct 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Sara Tendulkar

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