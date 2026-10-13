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29वें बर्थडे पर सारा तेंदुलकर का स्टाइलिश अंदाज, भाभी संग दिए पोज, देखें सेलिब्रेशन कि तस्वीरें
दिग्गज क्रिकेटर की बेटी सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. सारा ने अपनी भाभी सानिया संग खूब पोज दिए हैं.
सारा तेंदुलकर ने 12 अक्टूबर को अपना 29वां बर्थडे मनाया. उनकी भाभी सानिया चंडोक ने घर पर एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ इस मौके को और भी खास बना दिया. हाल ही में सारा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 01:37 PM (IST)
Tags :Sara Tendulkar
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