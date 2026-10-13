पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की 8 रोमांटिक तस्वीरें, पांचवीं पर आ जाएगा आपका दिल

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की रोमांटिक तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. फैंस को दोनों की जोड़ी खूब पसंद आती है और वे तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाते हैं.