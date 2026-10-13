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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की 8 रोमांटिक तस्वीरें, पांचवीं पर आ जाएगा आपका दिल

पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की 8 रोमांटिक तस्वीरें, पांचवीं पर आ जाएगा आपका दिल

इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का पैचअप हो गया है. इस खबर से उनके फैंस काफी खुश हैं. इसी बीच आइए देखते हैं कपल की 8 रोमांटिक तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 13 Oct 2026 12:48 PM (IST)
इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का पैचअप हो गया है. इस खबर से उनके फैंस काफी खुश हैं. इसी बीच आइए देखते हैं कपल की 8 रोमांटिक तस्वीरें.

इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में दोनों ने सगाई टूटने और अलग होने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनका पैचअप हो गया है. इसी बीच आइए देखते हैं कपल की 8 रोमांटिक तस्वीरें, जिन पर आपकी नजरें ठहर जाएंगी.

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पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में सगाई की थी. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की थी.
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में सगाई की थी. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की थी.
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पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की रोमांटिक तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. फैंस को दोनों की जोड़ी खूब पसंद आती है और वे तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाते हैं.
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की रोमांटिक तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. फैंस को दोनों की जोड़ी खूब पसंद आती है और वे तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाते हैं.
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इस तस्वीर में पृथ्वी शॉ अपनी मंगेतर आकृति अग्रवाल को प्यार से केक खिलाते नजर आ रहे हैं. दोनों का ये प्यारा अंदाज फैंस का दिल जीतने वाला है.
इस तस्वीर में पृथ्वी शॉ अपनी मंगेतर आकृति अग्रवाल को प्यार से केक खिलाते नजर आ रहे हैं. दोनों का ये प्यारा अंदाज फैंस का दिल जीतने वाला है.
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इस फोटो में पृथ्वी और आकृति एक साथ क्यूट पोज देते नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे की मुस्कान और साथ में उनकी खुशी तस्वीर को और खास बना रही है.
इस फोटो में पृथ्वी और आकृति एक साथ क्यूट पोज देते नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे की मुस्कान और साथ में उनकी खुशी तस्वीर को और खास बना रही है.
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पृथ्वी और आकृति की ये तस्वीर भी बेहद खूबसूरत है. इसमें पृथ्वी अपनी मंगेतर को प्यार भरी नजरों से देखते नजर आ रहे हैं.
पृथ्वी और आकृति की ये तस्वीर भी बेहद खूबसूरत है. इसमें पृथ्वी अपनी मंगेतर को प्यार भरी नजरों से देखते नजर आ रहे हैं.
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इस तस्वीर में कपल अपने हाथों से दिल बनाकर कैमरे के सामने पोज दे रहा है. दोनों का ये रोमांटिक अंदाज उनकी शानदार बॉन्डिंग को दिखाता है.
इस तस्वीर में कपल अपने हाथों से दिल बनाकर कैमरे के सामने पोज दे रहा है. दोनों का ये रोमांटिक अंदाज उनकी शानदार बॉन्डिंग को दिखाता है.
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एक और तस्वीर में पृथ्वी और आकृति एक-दूसरे की आंखों में देखते हुए कैंडिड पोज देते नजर आ रहे हैं.
एक और तस्वीर में पृथ्वी और आकृति एक-दूसरे की आंखों में देखते हुए कैंडिड पोज देते नजर आ रहे हैं.
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बता दें, पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के पैचअप की खबर से उनके फैंस काफी खुश हैं.
बता दें, पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के पैचअप की खबर से उनके फैंस काफी खुश हैं.
Published at : 13 Oct 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Prithvi Shaw

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