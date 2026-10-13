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पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की 8 रोमांटिक तस्वीरें, पांचवीं पर आ जाएगा आपका दिल
इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का पैचअप हो गया है. इस खबर से उनके फैंस काफी खुश हैं. इसी बीच आइए देखते हैं कपल की 8 रोमांटिक तस्वीरें.
इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में दोनों ने सगाई टूटने और अलग होने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनका पैचअप हो गया है. इसी बीच आइए देखते हैं कपल की 8 रोमांटिक तस्वीरें, जिन पर आपकी नजरें ठहर जाएंगी.
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Published at : 13 Oct 2026 12:48 PM (IST)
Tags :Prithvi Shaw
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