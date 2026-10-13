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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमाधुरी दीक्षित ने क्यों की हार्ट सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी? अब बताई वजह

माधुरी दीक्षित ने क्यों की हार्ट सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी? अब बताई वजह

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इन दिनों 'कोण होणार करोड़पति' होस्ट कर रही है. शो में हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने डॉ. श्रीराम नेने से शादी क्यों की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 09:35 PM (IST)
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बॉलीवुड की धक-धक गर्ल एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर एक खुलासा किया है. माधुरी ने बताया कि उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी करने का फैसला क्यों लिया था.

दरअसल, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने उनसे कहा कि उनकी शादी से कई फैंस का दिल टूट गया था. इस पर माधुरी ने मजाकिया अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि सबका ध्यान उनकी बात पर चला गया.

माधुरी दीक्षित ने क्यों की श्रीराम नेने से शादी? 
बता दें, माधुरी दीक्षित इन दिनो क्विज रियलिटी शो 'कोण होणार करोड़पति' होस्ट करती नजर आर रही हैं. शो के ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड के दौरान सोनाली बेंद्रे गेस्ट को तौर पर शामिल हुईं. शो में सोनाली बेंद्रे, होस्ट माधुरी दीक्षित के साथ हॉट सीट पर बैठी थीं. माधुरी की शादी का जिक्र करते हुए सोनाली ने कहा, 'जब आपकी शादी हुई थी, तब बहुत से लोगों का दिल टूट गया था.'

इस पर माधुरी ने कहा, 'इसीलिए तो मैंने ऐसे इंसान से शादी की, जो दिल जोड़ता है.' उनका इशारा अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के पेशे की ओर था, जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं.

 
 
 
 
 
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बता दें, माधुरी ने साल 1999 में डॉ. श्रीराम नेने से शादी की थी. उनके दो बेटे हैं, अरिन और रयान. दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई थी, जब श्रीराम नेने अमेरिका में रहते थे. शादी के बाद माधुरी ने अपने करियर के शिखर पर बॉलीवुड से दूरी बना ली थी.  इस दौरान उनका पूरा फोकस अपनी फैमिली और बच्चों पर था.

'आजा नचले' से किया कमबैक
अमेरिका में कुछ साल बिताने के बाद माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में अपना करियर दोबारा शुरू करने के लिए भारत लौट आईं. उन्होंने साल 2007 में फिल्म 'आजा नचले' से बड़े पर्दे पर वापसी की. इसके बाद वह 'ये जवानी है दीवानी' के पॉपुलर गाने 'घाघरा', 'डेढ़ इश्किया' और 'गुलाब गैंग' जैसी फिल्मों में नजर आईं.

माधुरी दीक्षित ने क्यों की हार्ट सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी? अब बताई वजह

इसके बाद माधुरी ने 'टोटल धमाल' और 'कलंक' जैसी फिल्मों में काम किया. वो मराठी फिल्म 'बकेट लिस्ट', 'मजा मा' और 'भूल भुलैया 3' का भी हिस्सा रहीं. माधुरी ने ओटीटी की दुनिया में भी कदम रखा. वेब सीरीज 'द फेम गेम', मिसेस देशपांडे और मां-बहन में भी नजर आई हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 13 Oct 2026 09:35 PM (IST)
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