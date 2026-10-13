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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइशिता दत्ता के इन 7 लुक्स ने खींचा सबका ध्यान, सादगी से ग्लैमर तक दिखा अलग अंदाज

इशिता दत्ता के इन 7 लुक्स ने खींचा सबका ध्यान, सादगी से ग्लैमर तक दिखा अलग अंदाज

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशिता दत्ता अपने खूबसूरत अंदाज और शानदार स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, उनके हर लुक में अलग स्टाइल देखने को मिलता है, जो फैंस का ध्यान खींचता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2026 03:05 PM (IST)
बॉलीवुड अभिनेत्री ईशिता दत्ता अपने खूबसूरत अंदाज और शानदार स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, उनके हर लुक में अलग स्टाइल देखने को मिलता है, जो फैंस का ध्यान खींचता है.

अभिनेत्री ईशिता दत्ता अपने अलग-अलग लुक्स से फैशन के नए रंग दिखाती हैं. उनके स्टाइल में कहीं सादगी नजर आती है, तो कहीं ग्लैमरस अंदाज, जो उनके हर लुक को खास बनाता है.

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बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री इशिता दत्ता अपनी प्यारी मुस्कान और खूबसूरत अंदाज से इशिता अक्सर लोगो का ध्यान खींच लेती है. उनका हर एक स्टाइल सादगी के साथ-साथ ख़ूबसूरती भरा होता है.
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री इशिता दत्ता अपनी प्यारी मुस्कान और खूबसूरत अंदाज से इशिता अक्सर लोगो का ध्यान खींच लेती है. उनका हर एक स्टाइल सादगी के साथ-साथ ख़ूबसूरती भरा होता है.
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साड़ी में इशिता दत्ता का अंदाज काफी खूबसूरत , ग्लैमरस और एलिगेंट लगता है. इशिता का ट्रेडिशनल लुक और सादा अंदाज उनकी ख़ूबसूरती को और बड़ा देता है.
साड़ी में इशिता दत्ता का अंदाज काफी खूबसूरत , ग्लैमरस और एलिगेंट लगता है. इशिता का ट्रेडिशनल लुक और सादा अंदाज उनकी ख़ूबसूरती को और बड़ा देता है.
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एथनिक की बात करें तो इशिता एथनिक में भी बहुत खूबसूरत लगती है और अपने स्टाइल से ख़ास छाप छोड़ती है. कपड़ों के रंग से लेकर उनको स्टाइल करने तक हर चीज़ उनके लुक को ख़ास बनाने में मदद करती है.
एथनिक की बात करें तो इशिता एथनिक में भी बहुत खूबसूरत लगती है और अपने स्टाइल से ख़ास छाप छोड़ती है. कपड़ों के रंग से लेकर उनको स्टाइल करने तक हर चीज़ उनके लुक को ख़ास बनाने में मदद करती है.
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एथनिक के साथ-साथ वेस्टर्न में भी इशिता पीछे नहीं हटती. मॉडर्न लुक में उनका स्टाइलिश लुक उनके फैशन सेंस और अंदाज को दिखाता है.
एथनिक के साथ-साथ वेस्टर्न में भी इशिता पीछे नहीं हटती. मॉडर्न लुक में उनका स्टाइलिश लुक उनके फैशन सेंस और अंदाज को दिखाता है.
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कैजुअल लुक्स की बात करें तो रोजमर्रा के लुक में भी इशिता का स्टाइल काफी अच्छा लगता है. वह दिखती है कि आरामदायक कपड़ों और सिंपल स्टाइलिंग के साथ भी खूबसूरत दिखा जा सकता है.
कैजुअल लुक्स की बात करें तो रोजमर्रा के लुक में भी इशिता का स्टाइल काफी अच्छा लगता है. वह दिखती है कि आरामदायक कपड़ों और सिंपल स्टाइलिंग के साथ भी खूबसूरत दिखा जा सकता है.
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ग्लैमरस अंदाज में भी इशिता का लुक और भी ख़ास हो जाता है. शानदार आउटफिट ,खूबसूरत मेकअप और प्यारी मुस्कान उनके पूरे अंदाज को और भी ज्यादा निखार देता है.
ग्लैमरस अंदाज में भी इशिता का लुक और भी ख़ास हो जाता है. शानदार आउटफिट ,खूबसूरत मेकअप और प्यारी मुस्कान उनके पूरे अंदाज को और भी ज्यादा निखार देता है.
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इशिता दत्ता के यह अलग-अलग लुक्स दिखाते हैं कि वह हर अंदाज को स्टाइल करना जानती है , ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न लुक तक , उनका हर लुक एक अलग अंदाज दिखाता है.
इशिता दत्ता के यह अलग-अलग लुक्स दिखाते हैं कि वह हर अंदाज को स्टाइल करना जानती है , ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न लुक तक , उनका हर लुक एक अलग अंदाज दिखाता है.
Published at : 13 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Ishita Dutta

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