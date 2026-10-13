इशिता दत्ता के इन 7 लुक्स ने खींचा सबका ध्यान, सादगी से ग्लैमर तक दिखा अलग अंदाज

एथनिक की बात करें तो इशिता एथनिक में भी बहुत खूबसूरत लगती है और अपने स्टाइल से ख़ास छाप छोड़ती है. कपड़ों के रंग से लेकर उनको स्टाइल करने तक हर चीज़ उनके लुक को ख़ास बनाने में मदद करती है.