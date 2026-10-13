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इशिता दत्ता के इन 7 लुक्स ने खींचा सबका ध्यान, सादगी से ग्लैमर तक दिखा अलग अंदाज
बॉलीवुड अभिनेत्री ईशिता दत्ता अपने खूबसूरत अंदाज और शानदार स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, उनके हर लुक में अलग स्टाइल देखने को मिलता है, जो फैंस का ध्यान खींचता है.
अभिनेत्री ईशिता दत्ता अपने अलग-अलग लुक्स से फैशन के नए रंग दिखाती हैं. उनके स्टाइल में कहीं सादगी नजर आती है, तो कहीं ग्लैमरस अंदाज, जो उनके हर लुक को खास बनाता है.
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Published at : 13 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :Ishita Dutta
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