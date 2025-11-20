बड़े पर्दे पर धाकड़ कमबैक कर रही है माधुरी दीक्षित, मिसेज देशपांडे बन चलाएंगी अदाओं के तीर

बॉलीवुड की धक–धक गर्ल कहलाए जाने वाली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपने कमबैक का ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपने फैंस को ये बड़ी खुशखबरी दी. इस पोस्ट के वायरल होते ही फैंस के बीच भी एक्ट्रेस के के नए वेब सीरीज को लेकर बज बनता जा रहा है.

नए अंदाज में फिल्मी पर्दे पर लौटेंगी माधुरी दीक्षित

हिंदी सिनेमा की सफल और मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं माधुरी दीक्षित. लंबे समय बाद इंडस्ट्री में वो वापसी करने वाली हैं जिसका ऐलान उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कर दिया है. इस 20 सेकंड के क्लिप में अदाकारा ने अपने कैरेक्टर और लुक का छोटा सा हिंट फैंस को दिया. वीडियो की शुरुआत में एक्ट्रेस अपने मेकअप और ज्वैलरी रिमूव करती नजर आती हैं और अचानक उन्हें हवालात के यूनिफॉर्म में देखा जा सकता है. इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट 'मिसेज देशपांडे' में माधुरी दीक्षित सीरियल किलर के रोल में नजर आएंगी.

अपने किरदार को लेकर क्या है अदाकारा की राय

आईफा अवॉर्ड्स संग बात करते हुए माधुरी दीक्षित ने 'मिसेज देशपांडे' में अपने किरदार को लेकर फीलिंग्स शेयर की. एक्ट्रेस ने बताया कि ये उनके लिए कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका है. अचानक से ये रोल उनकी झोली में आ कर गिरा और अब वो इसे करने के लिए काफी एक्साइटेड भी हैं.

फ्रेंच थ्रिलर का का रीमेक है 'मिसेज देशपांडे'

नागेश कुकुनूर की 'मिसेज देशपांडे' फ्रेंच थ्रिलर 'ला मांटे' का ऑफिशियल रीमेक है. इस फ्रेंच थ्रिलर की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द–गिर्द घूमती है. जो एक कॉपी कैट सीरियल किलर को पकड़ने में मदद करती है. लेकिन बाद में खराब सांझेदारी के वजह से उनके भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. मेकर्स ने अभी तक जिओ हॉटस्टार के इस अपकमिंग सीरीज के रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है.