धक-धक गर्ल नें अपने पति को ऐसे किया बर्थडे विश, पोस्ट हुआ वायरल

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने हाल ही में अपने पति डॉ. श्रीराम माधव नेने को बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया जिसमें दोनों के खूबसूरत और कैंडिड मोमेंट्स नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए और कमेंट्स में ढेर सारा प्यार बरसाने लगे.

माधुरी का दिल छू लेने वाला पोस्ट

माधुरी ने वीडियो शेयर करते हुए एक लंबा और प्यारा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा कि उनके पति उनकी जिंदगी में खुशी, एनर्जी और ढेर सारा प्यार लेकर आते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ हर दिन ज्यादा खुशहाल और एक्साइटिंग लगता है. माधुरी ने हंसी, एडवेंचर्स और साथ मिलकर बनाई इस जिंदगी के लिए शुक्रिया कहा है. अच्छे स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियों की कामना की है.

वीडियो में दिखे खास पल

इस वीडियो में दोनों के कई अनदेखे और प्यारे पल देखने को मिले है. कभी दोनों साथ में मुस्कुराते दिखे तो कभी फैमिली टाइम एंजॉय करते नजर आए है. वीडियो के साथ बैकग्राउंड में 'इश्क है' गाना लगाया गया है जिसने इस पोस्ट को और भी रोमांटिक टच दे दिया है.

फैंस ने लुटाया प्यार

माधुरी के इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है 'हैप्पी बर्थडे सर' तो कोई 'हैप्पीएस्ट बर्थडे टू आवर किंग' कहकर शुभकामनाएं दे रहा है. कई लोगों ने इस जोड़ी को परफेक्ट कपल बताय है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वर्क फ्रंट पर माधुरी

वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी थ्रिलर 'मां बहन' में वो एक छोटे शहर की सिंगल मदर के रोल में नजर आएंगी जहां उनके साथ तृप्ति डिमरी भी हैं. इसके अलावा वो जियोहॉटस्टार की थ्रिलर सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में सीरियल किलर का किरदार निभा रही हैं जिसे नागेश कुकुनूर डायरेक्ट कर रहे हैं.