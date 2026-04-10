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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइजरायल की एयरस्ट्राइक में छीन गया लीजा रे का घर, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

इजरायल की एयरस्ट्राइक में छीन गया लीजा रे का घर, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

Lisa Ray Post: लीजा रे ने लेबनान में हुए इस्राइली हवाई हमलों पर दुख जताया है और एक भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने इसे अपने पति का दूसरा घर बताया और बीरुत में बिताए पलों की तस्वीरें शेयर की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 12:05 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा रे ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लेबनान और बीरुत में हुए हवाई हमलों पर अपनी चिंता और दुख जताया. लीजा ने बताया कि लेबनान उनके लिए सिर्फ कोई देश नहीं है, बल्कि उनके पति का 'दूसरा घर' बन चुका है. उन्होंने बीरुत में बिताए अपने खास पलों की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए. उनका पोस्ट ये दिखाता है कि वो इस जगह से कितनी जुड़ी हुई हैं और उन्हें वहां हुए इस हमले से दुख हुआ है.

हमले से टूटी लीजा 

लीजा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'लेबनान. बेरुत. मेरे पति की जमीन. मेरा दूसरा घर जिसे मैंने अपनाया है. मेरे पास शब्द नहीं हैं.' इस कैप्शन में उनके दर्द और भावनाओं की गहराई नजर आती है. हालात की बात करें, तो 8 अप्रैल को इस्राइल ने लेबनान और बीरुत पर हवाई हमले किए. इसके बाद ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने पहले तय किए गए 10-पॉइंट प्रपोजल के तीन नियमों का उल्लंघन किया. वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका पर उनका भरोसा और कम हो गया है. इस तनाव के बीच लीजा का पोस्ट देख उनके फैंस भी उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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लीजा रे को हुआ ब्लड कैंसर 

लीजा ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में फिल्म 'हंसते खेलते' से की थी. उन्होंने हमेशा समाज के मुद्दों पर आधारित फिल्मों में काम किया है. उनकी 2005 की ऑस्कर नामांकित फिल्म 'वॉटर' और दक्षिण अफ्रीकी फिल्म 'द वर्ल्ड अनसीन' में अभिनय की खूब तारीफ हुई. इसी बीच, उन्हें मल्टीपल मायेलोमा, एक तरह का ब्लड कैंसर, हो गया. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और स्टेम-सेल थेरेपी का समर्थन किया. हाल ही में उन्होंने अपना 54वां जन्मदिन मनाया और हार्मोन और खुद को एक्सेप्ट करने के बारे में खुलकर बात की. 

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Published at : 10 Apr 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Lisa Ray Bollywood
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