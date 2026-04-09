ओटीटी पर दस्तक देने जा रही शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', जानें कब और कहां होगी रिलीज

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था, हालांकि दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई. लेकिन अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया है, तो आपके लिए खुशखबरी है. ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, जिसे आप घर बैठे आराम से देख सकते है.

कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

न्यूज 18 के मुताबिक, फिल्म 'ओ रोमियो' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है. पहले इसे किराए पर देखने का ऑप्शन था, लेकिन 10 अप्रैल से ये सभी सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी. फिल्म की कहानी 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बनाई गई है, जहां प्यार, जुनून और बदले की भावना एक साथ दिखाई देती है. कहानी में उस्तरा नाम का आदमी एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन यही प्यार धीरे-धीरे उसे अपराध की दुनिया में धकेल देता है. जब लड़की उससे अपने दुश्मनों को खत्म करने को कहती है, तो कहानी और भी रोमांचक हो जाती है. वीकेंड पर आप अपने दोस्तों के साथ इसे देख कर एंजॉय कर सकते हैं.

फिल्म की टीम और दमदार स्टारकास्ट

बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 72.96 करोड़ रुपये की कमाई की थी और दुनियाभर से 110.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा फिल्म में नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और फरीदा जलाल जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.

यह कहानी एस हुसैन जायदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' से प्रेरित बताई जा रही है. फिल्म में क्राइम और रोमांस का अनोखा मेल दिखाया गया है, जो दर्शकों को एक अलग अनुभव देता है. थिएटर पर रिलीज के बाद अब ये फिल्म सभी लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार है.