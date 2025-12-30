न धुरंधर, न छावा, ये है 2025 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट, कमाया 24000 परसेंट प्रॉफिट

2025 इंडिन सिनेमा के लिए शानदार रहा. कई बिग बजट फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. धुरंधर, छावा, सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत, कांतारा चैप्टर 1 जैसी फिल्मों ने धमाकेदार कमाई की. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी फिल्म है जो इनसे भी ज्यादा कमाई कर गई है. ये एक गुजराती फिल्म है. जो सिर्फ 50 लाख के बजट में बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में.

2025 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट

लाल कृष्ण सदा सहायते एक गुजराती फिल्म है. ये एक डिवोशनल फिल्म है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म सिर्फ 50 लाख के बजट में बनी थी और फिल्म में कोई बड़े स्टार्स भी नहीं थे. फिर भी ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग गुजराती फिल्म बन गई. ये पहली गुजराती फिल्म थी जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री की. फिल्म ने 120 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. इस फिल्म ने 24000 परसेंट प्रॉफिट कमाया.

इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

इस फिल्म ने सीक्रेट सुपरस्टार, जय संतोषी मां को भी पछाड़ दिया. सीक्रेट सुपरस्टार ने 6000 परसेंट प्रॉफिट कमाया था. फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी थी और 900 करोड़ का कलेक्शन किया था. लाल कृष्ण सदा सहायते 24000 परसेंट का प्रॉफिट कमाकर एक बेंचमार्क सेट किया है.





बता दें कि इस साल की बड़ी फिल्मों में कांतारा चैप्टर 1, धुरंधर, सैयारा और छावा शामिल हैं. कांतारा चैप्टर 1 ने 680 परसेंट प्रॉफिट कमाया. वहीं धुरंधर ने 760 परसेंट प्रॉफिट कमा लिया है और अभी भी फिल्म की कमाई जारी है. छावा ने 373 परसेंट का प्रॉफिट दिया.

लाल कृष्ण सदा सहायते के बारे में बात करें तो इस फिल्म को Krushansh Vaja, विक्की पूर्णिमा और Ankit Sakhiya ने लिखा है. Ankit Sakhiya ने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी एक रिक्शा ड्राइवर की है जो एक फार्महाउस में फंस जाता है. इस दौरान वो पुराने बुरे कर्मों से सामना करना करता है और भगवान कृष्णा के विजन को एक्सपीरियंस करता है. फिल्म में रीवा रच, करण जौशी, श्रुहद गोस्वामी जैसे स्टार्स हैं.