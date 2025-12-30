'जो तकलीफ थी, डर था वो निकल चुका है', गोविंदा ने कंफर्म किया कमैबक, बोले- हीरो नंबर वन आ रहा है

एक्टर गोविंदा सालों से फिल्मों से दूर हैं. फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए बेसब्र हैं. अब गोविंदा के सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में कैमियो रोल करने को लेकर खबरें चर्चा में हैं. गोविंदा ने हाल ही में एक इवेंट में इसे लेकर रिएक्ट किया. गोविंदा ने बताया कि वो जल्द ही कमबैक करने जा रहे हैं.

गोविंदा ने कमबैक को लेकर किया रिएक्ट

गोविंदा ने जय श्रीराम के नारे लगाए. फिर उन्होंने कमबैक को लेकर बात की. गोविंदा ने कहा, 'आप लोगों के साथ मैं वो कहने जा रहा हूं जो इससे पहले कभी नहीं कहा. जो तकलीफ थी, जो भय था वो निकल चुका है. और अब आपका हीरो, हीरो से निकलकर जो हीरो नंबर वन हुआ है वो आ रहा है. आप लोगों का प्रेम हमेशा ऐसे ही साथ रखना.'

#govinda The fear is gone from my heart now.

Govinda openly said Jai Shri Ram and Jai Bajrang Bali, and it feels powerful to hear this from a hero who once ruled Bollywood.

Govinda didn’t become Hero No.1 because of luckhe made himself one. At his peak, even the biggest stars… pic.twitter.com/rV8M54OkcL — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) December 28, 2025

आगे गोविंदा ने कहा, 'मैं आप लोगों की सेवा में हूं. मैं वो गोविंदा जो गरीबी के दौर से आया. जिसकी कभी किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई, सिर्फ ऊपरवाले ने और मेरे मां-बाप आशीर्वाद ने मुझे गोविंद से गोविंदा तैयार किया. आप लोगों के प्यार ने किया. वो गोविंदा अब फिर से आ रहा है. हनुमान दी कृपा करें.'

इसके बाद गोविंदा ने भजन भी गाया. फिर उन्होंने फैंस से जाकर मुलाकात की. उनसे हाथ मिलाया.

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में गोविंदा

बता दें कि गोविंदा पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. गोविंदा के कुछ समय पहले पत्नी सुनत आहूजा संग अनबन की खबरें सामने आई थीं. हालांकि, सुनीता ने खुद इन खबरों को नकार दिया था. वहीं गोविंदा के एक एक्ट्रेस संग अफेयर की खबरें भी चर्चा में थीं. सुनीता आहूजा ने इन खबरों को भी नकारा था और कहा था कि एक्ट्रेस के साथ गोविंदा का अफेयर नहीं है. एक्ट्रेस ऐसे गंदे काम नहीं करती हैं.