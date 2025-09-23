दिग्गज कुमार सानू विवादों में आ गए हैं. कुमार सानू की एक्स पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगाए हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुमार सानू ने उन्हें टॉर्चर किया था जब वो प्रेग्नेंट थीं. अब कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी अपनी मां के सपोर्ट में आए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मां के साथ बहुत जुल्म हुआ है.

जान कुमार सानू ने शेयर किया वीडियो

जान कुमार सानू ने वीडियो शेयर कर लिखा- 32 साल पहले नाम-शेहरत-पावर और करप्शन के दम पर एक बुलंद आवाज को चुप करवाया गया था. आज मेरी उम्र 31 साल है. आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं. सच कितना भयंकर होता है ये आप लोगों को समझ आएगा.

रीटा भट्टाचार्य ने लगाए थे ये आरोप

View this post on Instagram A post shared by Jjaan Kumar Sanu (@jaan.kumar.sanu)

Film Window से बातचीत में उन्होंने कहा, 'कुमार सानू बहुत इंसिक्योर थे. कुमार सानू ने मेरी आजादी पर भी पाबंदी लगाई हुई थी. मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. मुझे मेरे ही घर में बंद करके रखा गया.'

आगे रीटा ने कहा कि जब कुमार सानू की बहन उनके साथ आकर रहने लगी तो सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई. रीता ने कहा, 'मैं अपने बच्चों के साथ अलग कमरे में सोती थी. मुझे खाने नहीं दिया जाता था. किचन को बंद कर दिया जाता था. मेरे बच्चों को दूध नहीं दिया जाता था. प्रेग्नेंसी मैं मुझे टॉर्चर किया गया. घर से जब बाहर जाते थे तो किचन को लॉक कर देते थे. उन्होंने मुझे उतना टॉर्चर किया जितना वो कर सकते थे. मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी.'

रीटा ने कहा कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्हें कोर्ट में घसीटा गया. रीटा ने कहा, 'मुझे उस वक्त काफी नींद आती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी. कभी- कभी तो मैं कोर्ट में उल्टियां कर रही होती थी.'