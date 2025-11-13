Kuch Kuch Hota Hai के रीमेक में इन स्टार्स को कास्ट कर सकते हैं करण जौहर, बताई वजह

करण जौहर के डायरेक्शन में बनीं कुछ कुछ होता है आज भी लोगों की फेवरेट फिल्म की लिस्ट में शामिल है. कुछ कुछ होता है को 25 साल पूरे हो गए हैं. इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे. तीनों ने अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. करण जौहर ने हाल ही में फिल्म के रीमेक को लेकर बात की है. उन्होंने बताया है कि वो कुछ कुछ होता है के रीमेक में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और कियारा आडवाणी में से किसी टॉप स्टार्स को कास्ट नहीं करने वाले हैं.

करण जौहर ने सानिया मिर्जा से फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में बात की. करण ने कहा कि आलिया भट्ट मॉर्डन अंजलि, रणवीर सिंह राहुल और अनन्या पांडे टीना हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि जाह्नवी कपूर और सारा अली खान भी टीना के रोल में अच्छी लगेंगी.

नेपोटिज्म पर बोले करण जौहर

करण ने नेपोटिज्म के बारे में बात करते हुए कहा- मुझे पता है ये नेपो बेबीज हैं. मैंने इन्हें अपने सामने बड़े होते हुए देखा है लेकिन कभी भी उनके पेरेंट्स ने मुझे कॉल नहीं किया है. मैंने ही हमेशा उन्हें कॉल किया है. करण ने ये भी बताया कि कुछ एक्टर्स ने उनके ऑफर भी ठुकरा दिए थे.

हालांकि करण ने न्यू जनरेशन के किसी भी एक्टर को फुल-लेंथ रोल में डायरेक्ट नहीं किया है, लेकिन अनन्या, जाह्नवी और सारा ने उनकी हालिया फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में छोटा सा किरदार, खासकर हार्ट थ्रोब गाने में, जिससे फैंस को एक झलक मिली कि मॉडर्न KKHH कैसा दिख सकता है.

करण जौहर इन दिनों धर्मा प्रोडक्शन के तले बन रही फिल्म में बिजी हैं. वो तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बना रहे हैं. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगी.

