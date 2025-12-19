हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Collection Day 14: 'एनिमल' को पछाड़ने के लिए तैयार है 'धुरंधर', दूसरे हफ्ते पहुंची 500 करोड़ के करीब

Dhurandhar Box Office Collection Day 14: 'एनिमल' को पछाड़ने के लिए तैयार है 'धुरंधर', दूसरे हफ्ते पहुंची 500 करोड़ के करीब

Dhurandhar Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह की धुरंधर को रिलीज हुए दो हफ्ते हो गए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. आइए आपको बताते हैं 15 दिन में कितना कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 19 Dec 2025 06:28 AM (IST)
रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. उनकी फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते हो गए हैं और इसकी कमाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है. फिल्म ने पहले हफ्ते की तुलना में दूसरे हफ्ते ज्यादा कमाई की है. फिल्म का अब 14वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और ये 500 करोड़ के क्लब में शामिल करने से बस थोड़ा ही दूर है. इसके साथ ही ये कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर जो देख रहा है वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना तक हर किसी एक्टर की खूब तारीफ हो रही है. पूरा सोशल मीडिया धुरंधर ने हाईजैक कर लिया है. आइए आपको इसक कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

2 हफ्तों में की इतनी कमाई

धुरंधर की बात करें तो इसका कलेक्शन अभी वीकेंड पर बहुत शानदार होने वाला है. फिल्म इस साल खूब कमाई करने वाली है. जिस तरह से इसका कलेक्शन हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने 14वें दिन करीब 23 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये कलेक्शन अभी अपडेट भी हो सकता है. जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 460.25 करोड़ हो गया है.

धुरंधर ने दो हफ्तों में ही बवाल काट दिया है. इसने पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था फिल्म ने पहले हफ्ते 207 करोड़ कमाए थे.दूसरे हफ्ते में  250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

एनिमल का तोड़ेगी रिकार्ड

रणवीर सिंह की धुरंधर की नजर अब रणबीर कपूर की एनिमल पर है. एनिमल का लाइफटाइम कलेक्शन 502.98 करोड़ है. जिसे आसानी से अगले 1-2 दिनों में धुरंधर तोड़ देगी. उसके बाद ये बाहुबली 2, गदर 2 और पठान के लाइफटाइम रिकॉर्ड भी आराम से तोड़ सकती है.

Published at : 19 Dec 2025 06:28 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

