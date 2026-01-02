हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस एक्टर संग इश्क लड़ा रही हैं 'पिंक' एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी, नए साल पर तस्वीरें शेयर कर कंफर्म किया रिश्ता

इस एक्टर संग इश्क लड़ा रही हैं 'पिंक' एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी, नए साल पर तस्वीरें शेयर कर कंफर्म किया रिश्ता

Kirti Kulhari-Rajeev Siddhartha: कीर्ति कुल्हारी ने नए साल पर अपने को-स्टार राजीव सिद्धार्थ संग अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया. एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड संग कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Jan 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के स्टार कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ ने नए साल 2026 पर फाइनली अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी. हालांकि उनके डेटिंग की अफवाहें नवंबर 2025 में सामने आई थीं, लेकिन अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है. उन्होंने नए साल पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर की, जिसमें उनकी प्यार भरी तस्वीरों का कमपाइलेशन है.

कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ ने अपना रिश्ता किया कंफर्म
नए साल 2026 पर, कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर साथ में अपनी प्यारी तस्वीरें शेयर की थीं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “एक तस्वीर हज़ार शब्दों के बराबर होती है… हैप्पी न्यू ईयर सभी को हैप्पी 2026…” पोस्ट शेयर करने के तुरंत बाद, मानवी गागरू ने कमेंट किया, “हैप्पी न्यू ईयर लवलीज.” वहीं, शो के फैंस बेहद खुश हुए! एक नेटिजन ने लिखा, “वाह! आप दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं,” जबकि दूसरे ने मज़ाकिया अंदाज़ में कमेंट किया, “आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं… लेकिन ये बोलना है तो ये सिद्धि का पति था ना.”

 

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari)

 सिद्धि से रोमांटिकली जुड़े हैं कीर्ति-राजीव
बता दें अपने रिश्ते को कंफर्म करने वाले कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में साथ काम किया है. इस शो में कीर्ति ने अंजना मेनन का किरदार निभाया है, जबकि राजीव मिहिर शाह के किरदार में हैं, जिनकी जोड़ी मानवी गागरू की सिद्धि के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई है.

कीर्ति-राजीव के अफेयर के रूमर्स कब से फैले?
पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए लिखे गए उनके प्यारे मैसेज को देखकर उनके डेटिंग की अफवाहें फैलने लगी थीं. नवंबर में कीर्ति द्वारा राजीव के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद अटकलों को और हवा मिल गई थी. तस्वीर में, वह राजीव के कंधे पर सिर रखकर गर्दन पर आइस पैक लगाए बैठी थीं और कैप्शन में लिखा था, "मेरी गर्दन में दर्द है और मेरे पास आइस पैक है राजीव सिद्धार्थ." इस पोस्ट ने प्रशंसकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी और कई लोगों ने उनकी बढ़ती नजदीकी पर चर्चा शुरू कर दी थी.  इससे पहले, दिवाली के दौरान, कीर्ति ने राजीव के करीब झुकी हुई एक और तस्वीर शेयर की थी और हार्ट वाले इमोजी के साथ "हैप्पी दिवाली लव" लिखा था.

कीर्ति की पहले साहिल सहगल से हुई थी शादी
आपको बता दें कि कीर्ति कुल्हारी की पहले अभिनेता साहिल सहगल से शादी हुई थी, लेकिन पांच साल बाद 2021 में दोनों अलग हो गए थे. अलग होने की घोषणा करते हुए, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ये फैसला  'आपसी' था, और उन्होंने कहा कि वह इमोशनली 'अच्छी स्थिति' में हैं. 

 

Published at : 02 Jan 2026 08:33 AM (IST)
Kirti Kulhari Rajeev Siddhartha
