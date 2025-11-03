हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकिंग पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लाएगा तूफान, जो कोई नहीं कर पाया वो करेंगे शाहरुख खान, रचेंगे इतिहास

शाहरुख खान की फिल्म किंग का रविवार को टाइटल रिवील हो गया है. फिल्म में एक्टर जबरदस्त एक्शन अवतार में दिखेंगे. शाहरुख खान की इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 11:28 AM (IST)
शाहरुख खान ने 60वें बर्थडे पर अपकमिंग फिल्म किंग का टाइटल रिवील किया. इसमें शाहरुख खान की किंग के रोल में झलक देखने को मिली. फैंस को शाहरुख का लुक और एक्शन बहुत पसंद आ रहा है. फैंस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. फिल्म किंग को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है.

किंग पहले दिन करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाल?

रिपोर्ट्स है कि किंग बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है. फिल्म 2026 में रिलीज होगी. शाहरुख खान 2 साल के गैप के बाद स्क्रीन पर दिखेंगे. किंग की रिलीज डेट ऑफिशियली सामने नहीं आई है. फिल्म की स्टोरीलाइन को लेकर भी फैंस एक्साइटेड हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के टाइटल रिवील के बाद खबरें हैं कि फिल्म ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का माइलस्टोन हिट करेगी. अगर किंग ऐसा करेगी तो ये शाहरुख खान के लिए एतिहासिक होने वाला है. फिल्म के ओपनिंग डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आया है.

 
 
 
 
 
इससे पहले शाहरुख खान की दो फिल्मों ने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है. फिल्म पठान ने पहले दिन 57 करोड़ कमाए थे. वहीं जवान ने पहले दिन 75 करोड़ कमाए थे. अब अगर किंग 50 करोड़ क्रॉस करती है तो शाहरुख के लिए ये तीसरी बार होगा  और ऐसा करने वाले शाहरुख इकलौते एक्टर बन जाएंगे.

इन एक्टर्स की फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कमाए 50 करोड़ से ज्यादा

बता दें कि आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदोस्तान, ऋतिक रोशन की वॉर, टाइगर श्रॉफ की वॉर, यश की केजीएफ चैप्टर 2, रणबीर कपूर की एनिमल और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. सभी एक्टर्स की सिर्फ एक फिल्म ही ऐसा कमाल कर पाई है. वहीं शाहरुख की दो फिल्मों ने ये कमाल पहले ही कर दिखाया है और तीसरी से भी फैंस को उम्मीदें हैं.

Published at : 03 Nov 2025 11:28 AM (IST)
