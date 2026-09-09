कियारा-सिद्धार्थ का रेट्रो लुक वायरल, फैंस ने कर दी अक्षय-रवीना से तुलना

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. अब कियारा ने सोशल मीडिया पर एक खास तस्वीर शेयर की है. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर AI से जनरेट की गई फोटो शेयर की है, जिसमें वो पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि इस तस्वीर में कियारा और सिद्धार्थ 80 के दशक के रेट्रो बॉलीवुड कपल के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.

कैसा है कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का लुक?

तस्वीर में सिद्धार्थ मल्होत्रा 80 के दशक के रेट्रो लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने लाइट ब्लू डेनिम जैकेट के साथ मैचिंग जींस और व्हाइट टैंक टी-शर्ट पहनी है. ब्राउन एविएटर सनग्लासेस और चेन उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे हैं. वहीं, कियारा आडवाणी पिंक पफ स्लीव्स वाली ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. कमर पर ब्लैक बेल्ट, बड़े पिंक हूप ईयररिंग्स और मैचिंग चूड़ियों के साथ उन्होंने अपने लुक को ग्लैमरस टच दिया है. खुले घुंघराले बालों में कियारा का अंदाज 80s के रेट्रो बॉलीवुड की याद दिला रहा है.

अक्षय कुमार और रवीना टंडन से हुई तुलना

कियारा ने इस पोस्ट के साथ सिद्धार्थ की अपकमिंग फिल्म 'द वन' का रोमांटिक गाना 'समझो ना' भी लगाया है. एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '80's के दौर में वापसी.' कियारा और सिद्धार्थ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. फैंस को दोनों का रेट्रो लुक काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या शानदार कपल है.' वहीं, दूसरे फैन ने लिखा, 'दोनों अपने रेट्रो एरा में.' एक यूजर ने तो कियारा और सिद्धार्थ की तुलना अक्षय कुमार और रवीना टंडन की आइकॉनिक जोड़ी से कर दी.

ये भी पढ़ें:- एविएशन कंपनी ने नोरा फतेही पर ठोका 3 करोड़ की मानहानि का केस, जानें- मामला

कब हुई कियारा-सिद्धार्थ की शादी?

कियारा और सिद्धार्थ ने 7 फरवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में शाही अंदाज में सात फेरे लिए थे. उनकी शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं, जुलाई 2025 में कपल ने अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में कदम रखा और नन्ही परी सरायाह मल्होत्रा के माता-पिता बने. बेटी के जन्म के बाद से ही दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहे हैं. फिलहाल कियारा और सिद्धार्थ अपने पेरेंटिंग फेज को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी नन्ही बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. काम के साथ-साथ दोनों अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करते नजर आते हैं.

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी इन दिनों गीतू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आ रही हैं. फिल्म में उनके साथ यश, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार हैं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वन' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:- गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, कपल की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल