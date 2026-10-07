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दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं कियारा-सिद्धार्थ, बेटी सरायाह संग दी गुड न्यूज
बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर ये गुड न्यूज दी है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा और अपनी बेटी सरायाह संग एक पोस्ट शेयर ये गुड न्यूज दी है.
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सेलेब्स से लेकर फैंस तक कपल को बधाई दे रहे हैं.
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