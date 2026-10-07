ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं कियारा-सिद्धार्थ, बेटी सरायाह संग दी गुड न्यूज

दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं कियारा-सिद्धार्थ, बेटी सरायाह संग दी गुड न्यूज

बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर ये गुड न्यूज दी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं.  हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा और अपनी बेटी सरायाह संग एक पोस्ट शेयर ये गुड न्यूज दी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर विस्फोट: वो 7 बड़े रिकॉर्ड्स जिन्होंने उड़ाए लोगों के होश
'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर विस्फोट: बनाए इतने बड़े 7 रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
'किसी बॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं किया...' कश्मीरा शाह ने गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर कसा तंज?
कश्मीरा शाह ने कोमल रानी पर साधा निशाना, बोलीं- 'किसी बॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं किया...'
बॉलीवुड
Tuesday Box Office:मंगलवार को खूब चमकी 'दृश्यम 3', 'द पैराडाइज' का बिगड़ा खेल, जानें- 'द वन'- 'हनुमान अंश' का हाल
मंगलवार को खूब चमकी 'दृश्यम 3', 'द पैराडाइज' का बिगड़ा खेल
बॉलीवुड
'मेरी चोली पर प्राइम टाइम डिबेट...' कृति सेनन ने अपने रक्षाबंधन एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी
'मेरी चोली पर प्राइम टाइम डिबेट...' कृति सेनन ने अपने रक्षाबंधन एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी

सेलेब्स से लेकर फैंस तक कपल को बधाई दे रहे हैं.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर विस्फोट: वो 7 बड़े रिकॉर्ड्स जिन्होंने उड़ाए लोगों के होश
'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर विस्फोट: बनाए इतने बड़े 7 रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
'किसी बॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं किया...' कश्मीरा शाह ने गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर कसा तंज?
कश्मीरा शाह ने कोमल रानी पर साधा निशाना, बोलीं- 'किसी बॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं किया...'
बॉलीवुड
Tuesday Box Office:मंगलवार को खूब चमकी 'दृश्यम 3', 'द पैराडाइज' का बिगड़ा खेल, जानें- 'द वन'- 'हनुमान अंश' का हाल
मंगलवार को खूब चमकी 'दृश्यम 3', 'द पैराडाइज' का बिगड़ा खेल
बॉलीवुड
'मेरी चोली पर प्राइम टाइम डिबेट...' कृति सेनन ने अपने रक्षाबंधन एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी
'मेरी चोली पर प्राइम टाइम डिबेट...' कृति सेनन ने अपने रक्षाबंधन एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया
सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
Home Tips
Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget