हाल ही में रिलीज हुई ‘रामायण’ फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है. इसी बीच रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने फिल्म देखने के बाद इसका रिव्यू किया है. एक तरफ जहां उन्होंने फिल्म के सभी किरदारों और विजुअल्स की तारीफ की है, वहीं उन्होंने फिल्म के कुछ सीन्स में कमी भी बताई है.