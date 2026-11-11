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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए 'रामायण' को कमाने है बस इतने करोड़, जल्द टूटेगा 'एनिमल' का रिकॉर्ड

रणबीर की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए 'रामायण' को कमाने है बस इतने करोड़, जल्द टूटेगा 'एनिमल' का रिकॉर्ड

'रामायण' जल्द ही रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है. फिल्म को ये मुकाम हासिल करने के लिए 'एनिमल' का रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Nov 2026 02:41 PM (IST)
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रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर दिन देश-दुनिया में कई रिकॉर्ड तोड़ रही है और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम कर रही है. 6 दिनों में ही रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अब ये फिल्म रणबीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है. आइए जानते हैं कि फिलहाल रणबीर की सबसे कमाऊ मूवी 'एनिमल' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रामायण को और कितने करोड़ रुपये की जरूरत है?
  
'रामायण' ने 6 दिन में कमाए 800 करोड़ से ज्यादा

रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रामायण' ने दुनियाभर में 5 नवंबर को दस्तक दी थी. पहले ही दिन रामायण ने दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में रामायण ने ओपनिंग डे पर 155 करोड़ रुपये कमाए थे.
 
दूसरे दिन रामायण ने भारत में 48.05 करोड़ रुपये कमाए थे. तीसरे दिन इसका कलेक्शन 69.80 करोड़ रुपये रहा. वहीं चौथे दिन रामायण ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 56.15 करोड़ रुपये और पांचवे दिन 107.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म की छठे दिन यानी मंगलवार, 10 नवंबर को 94.10 करोड़ रुपये की कमाई हुई. 6 दिनों में भारत में रामायण ने टोटल 440.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं दुनियाभर में इसकी टोटल कमाई का आंकड़ा 823.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 

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'एनिमल' से बस इतने करोड़ दूर है 'रामायण'

अब बात करते हैं कि आखिर रामायण को एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितने करोड़ की और जरूरत है. बता दें कि साल 2023 में रिलीज हुई एनिमल रामायण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है. इसने भारत में 553.87 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी.

सैकनिल्क की रिपोर्ट दुनियाभर में एनिमल की कमाई 915 करोड़ रुपये हुई थी. अब रामायण को एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए करीब 92 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड बुधवार, 11 नवंबर तक टूट सकता है. क्योंकि जिस रफ्तार से रामायण बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है, ऐसे में ये रिकॉर्ड तोड़ना उसके लिए अब महज औपचारिकता है.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
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