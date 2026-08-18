Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नागिन' की होगी बड़े पर्दे पर एंट्री, एकता कपूर ने किया ऐलान, कौन बनेगी नई नागिन?

'नागिन' की होगी बड़े पर्दे पर एंट्री, एकता कपूर ने किया ऐलान, कौन बनेगी नई नागिन?

Naagin Movie: टीवी की पॉपुलर फ्रेंचाइजी 'नागिन' अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. एकता कपूर ने नाग पंचमी के मौके पर 'नागिन' फिल्म का ऐलान कर दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Aug 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर फ्रैंचाइजी 'नागिन' ने दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई है. साल 2015 में शुरू हुआ ये शो अब टीवी के बाद बड़े पर्दे पर भी नजर आने वाला है. एकता कपूर ने नाग पंचमी के मौके पर फिल्म 'नागिन' का ऐलान किया है. हालांकि, फिल्म में लीड एक्ट्रेस कौन होगी और ये कब रिलीज होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

'नागिन' पर बनेगी फिल्म
एकता कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 'नागिन' के अलग-अलग सीजन में नजर आई एक्ट्रेसेस की झलक दिखाई गई है. वीडियो में टीवी पर 'नागिन' के 11 साल के सफर को दिखाने के बाद इसे फिल्मों में लाने का इशारा किया गया है.

'कुछ एक्साइटिंग आने वाला है...'
वीडियो शेयर करते हुए एकता ने कैप्शन में लिखा, '11 साल से 'नागिन' ने छोटे पर्दे पर राज किया है. अब बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड इस मशहूर फ्रेंचाइजी को टीवी से आगे ले जाने के लिए तैयार है.' एकता ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'कुछ एक्साइटिंग आने वाला है! हैप्पी नाग पंचमी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EktaaRkapoor (@ektarkapoor)

कौन बनेगी नागिन?
फिल्म के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़े पर्दे पर नई नागिन का किरदार कौन निभाएगा. एकता कपूर ने अभी लीड एक्ट्रेस के नाम का खुलासा नहीं किया है. ऐसे में फैंस के बीच इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि फिल्म में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को मौका मिलेगा या टीवी की किसी पॉपुलर एक्ट्रेस को नई नागिन बनाया जाएगा. 

नागिन' की होगी बड़े पर्दे पर एंट्री, एकता कपूर ने किया ऐलान, कौन बनेगी नई नागिन?

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का संडे को गदर, 23 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, ये रिकॉर्ड भी बनाया

मौनी रॉय से शुरू हुआ था 'नागिन' का सफर
'नागिन' फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2015 में हुई थी. पहले सीजन में मौनी रॉय ने लीड रोल निभाया था और उनके साथ अर्जुन बिजलानी नजर आए थे. शो को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और देखते ही देखते 'नागिन' टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में शामिल हो गया. इसके बाद दूसरे सीजन में भी मौनी रॉय ने नागिन का किरदार निभाया. तीसरे सीजन में सुरभि ज्योति, चौथे सीजन में निया शर्मा और पांचवें सीजन में सुरभि चंदना लीड रोल में नजर आईं. वहीं, छठे सीजन में तेजस्वी प्रकाश ने नागिन का किरदार निभाया था.

प्रियंका चाहर चौधरी भी बन चुकी हैं नागिन
'नागिन' के सातवें सीजन में प्रियंका चाहर चौधरी, ईशा सिंह, नमिक पॉल और कनिका मान जैसे कलाकार नजर आए. इस सीजन का प्रीमियर साल 2025 में हुआ था और 14 जून 2026 को इसका सफर खत्म हुआ. अब टीवी पर 11 साल पूरे करने के बाद 'नागिन' एक नए अंदाज में बड़े पर्दे पर आने की तैयारी कर रही है.

फिल्म की रिलीज डेट और कास्ट का इंतजार
फिलहाल एकता कपूर ने सिर्फ 'नागिन' के फिल्म बनने की जानकारी दी है. फिल्म की स्टारकास्ट, कहानी और रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है. ऐसे में अब फैंस को इंतजार है कि बड़े पर्दे पर नई नागिन के रूप में कौन नजर आएगा.

ये भी पढ़ें:-'वेलकम टू द जंगल' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रही ये 8 नई फिल्में-सीरीज

और पढ़ें
Published at : 18 Aug 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor Naagin Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'नागिन' की होगी बड़े पर्दे पर एंट्री, एकता कपूर ने किया ऐलान, कौन बनेगी नई नागिन?
'नागिन' की होगी बड़े पर्दे पर एंट्री, एकता कपूर ने किया ऐलान, कौन बनेगी नई नागिन?
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बंगले मन्नत में मिले दो सांप, एक को किया रेस्कयू और दूसरा अभी भी लापता
शाहरुख खान के बंगले मन्नत में मिले दो सांप, एक को किया रेस्कयू और दूसरा अभी भी लापता
बॉलीवुड
Box Office: 5वें दिन साढ़े बजे तक 94 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' की कमाई
5वें दिन साढ़े बजे तक 94 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' की कमाई
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947’ के खिलाफ आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, फिल्म पर लगाया ये आरोप
'बंटवारा 1947’ के खिलाफ आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, फिल्म पर लगाया ये आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज को ट्रंप ने बताया अमेरिका का नया टेर्रेटिरी, ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की ये तस्वीर
होर्मुज को ट्रंप ने बताया अमेरिका का नया टेर्रेटिरी, ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की ये तस्वीर
दिल्ली NCR
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
क्रिकेट
सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
इंडिया
वंदे मातरम: कांग्रेस नेता बोले- 'फांसी पर चढ़ा दो या जेल भेज दो, मैं...'
वंदे मातरम: कांग्रेस नेता बोले, 'फांसी पर चढ़ा दो...2 ही छंद गाऊंगा'
ट्रेंडिंग
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बार रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बार रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget