Naagin 7 Promo: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
नागिन 7 का नया प्रोमो रिलीज हो गया है. प्रियंका चाहर चौधरी, ईशा सिंह और करण कुंद्रा जैसे स्टार्स इस शो में नजर आएंगे. शो को लेकर फैंस का एक्साइटेड हैं.
एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड शो नागिन 7 को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. नागिन 7 का अब नया प्रोमो सामने आया है. इस प्रोमो में प्रियंका चाहर चौधरी के अलावा, ईशा सिंह और करण कुंद्रा नजर आने वाले हैं.
प्रियंका चौधरी का नागिन अवतार
प्रोमो की शुरुआत होती जिसमें करण कुंद्रा कहते हैं तबाही की शुरुआत हो चुकी है. इसके बाद ईशा सिंह और प्रियंका चाहर चौधरी नाग मंदिर के बाहर खड़े होते हैं. ईशा तेजस्वी से कहती हैं- ये नाग मंदिर है. कहते हैं यहां इच्छाधारी नाग और नागिन मिलते हैं. इसके बाद प्रियंका को नागिन बनते हुए दिखाया जाता है. प्रियंका चाहर चौधरी नागिन के अवतार में दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस बार शो में ड्रैगन भी नजर आएंगे.
कब से रिलीज होगा नागिन 7?
मेकर्स ने शो की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. शो 27 दिसंबर से शुरू होगा. शो शनिवार और रविवार रात 8 बजे कलर्स पर ऑनएयर किया जाएगा.
बता दें कि नागिन सीरीज एकता कपूर की काफी पॉपुलर सीरीज है. शो के अबतक 6 सीजन आ चुके हैं और अब सातवां सीजन शुरू होने वाला है. इस शो को लेकर बड़े लेवल पर प्लानिंग की गई है. एकता ने नागिन के रोल में प्रियंका को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था. वहीं पुराने सीजन्स की बात करें तो शो के पहले सीजन में मौनी रॉय नागिन थीं. मौनी रॉय को नागिन के रोल में बहुत पसंद किया गया था. शो में अर्जुन बिजलानी भी नजर आए थे. शो जबरदस्त हिट हुआ था.
फिर दूसरे सीजन में भी मौनी रॉय को ही नागिन के रोल में कास्ट किया गया था. इसके बाद के सीजन्स में हिना खान, करश्मा तन्ना, सुरभि ज्योति, सुरभि चंदाना, तेजस्वी प्रकाश, सायंतनी घोष, निया शर्मा, रश्मि देसाई और जैस्मिन भसीन जैसी एक्ट्रेसेस को नागिन के रोल में देखा गया था.
