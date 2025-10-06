हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल

बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल

kate Winslet Net Worth: 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वहीं ये अदाकारा काफी लग्जरी लाइफ जीती है. इस अभिनेत्री के पास कई सौ करोड़ की संपत्ति है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 10:15 AM (IST)
केट विंसलेट आज अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वे हॉलीवुड की सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक हैं. पीरियड ड्रामा फिल्मों में अपनी सफलता से लेकर टाइटैनिक के साथ एक ग्लोबल स्टार बनने तक, विंसलेट ने दशकों तक ऐसे किरदार निभाए हैं जो दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं. ये एक्ट्रेस काफी आलीशान जिंदगी भी जीती हैं. इनकी नेटवर्थ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

केट विंसलेट की कितनी है नेटवर्थ
सेलिब्रिटी नेट वर्थ के मुताबिक केट विंसलेट की कुल नेटवर्ख 65 मिलियन डॉलर (लगभग 500 करोड़ रुपये)  होने का अनुमान है. ये संपत्ति उन्होंने अपनी शानदार फिल्मों से कमाई है. नेटवर्थ के मामले में केट विंसलेट करीना कपूर और कैटरीना कैफ से आगे हैं. करीना की नेटवर्थ 485 करोड़ रुपये है. कैटरीना कैफ की नेटवर्थ 285 करोड़ रुपये है. 

टाइटैनिक अभिनेत्री ने लगातार ऐसे किरदार चुने हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को मज़बूत बनाए रखते हैं. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कथित तौर पर रियल एस्टेट में भी इनवेस्ट किया है. उन्होंने यूके और यूएस में घर खरीदे हैं और अपनी संपत्ति में लगातार इजाफा किया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Winslet 🥀❤️ (@kate.winsletoffical)

केट विंसलेट की संपत्ति में कैसे हुआ इजाफा
1990 का दशक उनके लिए सफलता का दशक था, जब विंसलेट ने "हेवनली क्रिएचर्स" और फिर "सेंस एंड सेंसिबिलिटी" जैसी फिल्मों से लोगों का ध्यान खींचा और इस दौरान कई पुरस्कार जीते. फिर 1997 आया, जब जेम्स कैमरून ने उन्हें "टाइटैनिक" में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ रोज़ की भूमिका में लिया. इस फिल्म में विंसलेट की भूमिका निभाने के बाद वे ग्लोबल स्टार बन गई थीं.

अभिनेत्री ने हाइडियस किंकी, होली स्मोक!, क्विल्स और इटरनल सनशाइन ऑफ़ द स्पॉटलेस माइंड जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर रिस्क भी उठाया. आखिरकार 2008 में उन्होंने द रीडर के लिए अपना पहला ऑस्कर जीता था. मिल्ड्रेड पियर्स और मारे ऑफ़ ईस्टटाउन के लिए एमी पुरस्कार जीतने से उनका करियर हाई-प्रोफाइल रहा और उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला गया.

केट विंसलेट की पर्सनल लाइफ
विंसलेट की तीन शादियों से तीन बच्चे हैं. उनकी शादी जिम थ्रीप्लेटन (1998-2001), सैम मेंडेस (2003-2011) और एडवर्ड एबेल स्मिथ (2012-वर्तमान) से हुई थी. सेलिब्रिटी नेट वर्थ के अनुसार, खूब पॉपुलर होने के बावजूद, वह अपनी फैमिली लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं.

Published at : 06 Oct 2025 10:15 AM (IST)
Kate Winslet Katrina Kaif KAREENA KAPOOR
