बॉलीवुड के डैशिंग स्टार एक्टर कार्तिक आर्यन की खुशी इस वक्त सातवें आसमान पर हैं. दरअसल एक्टर की बहन कृतिका तिवारी जल्द ही दुल्हन बनने जा रही हैं. ऐसे में कार्तिक अपनी फिल्म के प्रमोशन के साथ-साथ बहन की शादी की तैयारियों में भी जुट गए हैं. तो चलिए जानते हैं कि कृतिका तिवारी की शादी कब और कहां होने जा रही है?

कब होगी कृतिका तिवारी की शादी?

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक की बहन कृतिका तिवारी की इसी साल दिसंबर के महीने में होने जा रही है. खबर के अनुसार शादी से पहले कृतिका की सगाई होगी. कृतिका की ये सारी रस्में कार्तिक आर्यन के होमटाउन यानिए एमपी के ग्वालियर में निभाई जाएंगी. फिलहाल इनकी डेट का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है.

क्या करती हैं कार्तिक की बहन कृतिका?

बता दें कि कार्तिक की बहन कृतिका एक डॉक्टर हैं. जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उनका कार्तिक से बहुत गहरा बॉन्ड है. अक्सर एक्टर दिवाली और रक्षाबंधन में कृतिका के साथ फनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. खबरें ये भी हैं कि कार्तिक अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे. एक्टर के फैंस ये गुड न्यूज सुनकर काफी एक्साइटिड हो गए हैं.

कार्तिक आर्यन का वर्कफ्रंट

कार्तिक आर्यन के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों अपनी फिल्मों ‘नागजिला’ और ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ इसी साल क्रिसमस के मौके पर यानि 25 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म में दूसरी बार कार्तिक की जोड़ी एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ देखने को मिलेगी. दोनों इससे पहले ‘पति पत्नी और वो’ में नजर आई थे. वहीं एक्टर की दूसरी फिल्म ‘नागजिला’ पर अभी काम चल रहा है. ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी.

