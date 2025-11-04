ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की सबसे टैलेंटिड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एख हैं. वो खूबसूरती और शानदार एक्टिंग का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हैं. ऐश्वर्या की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में ताल, हम दिल दे चुके सनम, रेनकोट जैसी कई फिल्में शामिल हैं. ऐश्वर्या अब बड़े पर्दे पर कम नजर आती हैं फैंस उन्हें मिल करती हैं. ऐश्वर्या ने कई ऐसी फिल्में की हैं जिसे लेकर उन्हें आज भी याद किया जाता है. कई फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें ऐश्वर्या ने मना कर दिया था. उन्हीं में से एक फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' भी है. 'राजा हिंदुस्तानी' में करिश्मा कपूर नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय फिल्म के लिए पहली पसंद थीं.

'राजा हिंदुस्तानी' में आमिर खान और करिश्मा कपूर लीड रोल में नजर आए थे. दोनों ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. 'राजा हिंदुस्तानी' के लिए पहले ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था मगर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था.

क्या रिजेक्ट कर दी थी फिल्म

ऐश्वर्या राय ने फिल्म और प्यार हो गया से डेब्यू किया था. इस फिल्म में वो बॉबी देओल के साथ लीड रोल में नजर आईं थीं. ऐश्वर्या राय फिल्ममेकर्स के बीच बहुत पॉपुलर थीं. किस भी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले ही उन्हें कई फिल्में ऑफर हो चुकी थीं. हालांकि उन्होंने उन सारी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था और वो अपने पेजेंट कॉन्टेस्ट पर फोकस करना चाहती थीं. इन सभी प्रोजेक्ट में धर्मेश दर्शन की 'राजा हिंदुस्तानी' भी शामिल थी. जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था.

'राजा हिंदुस्तानी' होती पहली फिल्म

साल 2012 में वोग को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुद इस बारे में खुलासा किया था. उन्होंने कहा था कि 'बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने ब्यूटी पेंजेट से फिल्म में एंट्री की थी लेकिन वो मेरे केस में नहीं था. पेजेंट्स से पहले ही मेरे पास चार फिल्में थीं. मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने का फैसला किया था. अगर मैं किसी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती तो 'राजा हिंदुस्तानी' मेरी पहली फिल्म होती.'

FAQ

1-राजा हिंदुस्तानी कब रिलीज हुई थी?

15 नवंबर 1996

2-ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म कौन-सी है?

और प्यार हो गया

3-ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ कितनी है?

900 करोड़

4-राजा हिंदुस्तानी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है?

प्राइम वीडियो