बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने इमोशनल पोस्ट के साथ साल 2025 को अलविदा कहा है. एक्ट्रेस ने इस जाते हुए साल को अपने और अपनी फैमिली के लिए 'मुश्किल' बताया है. बता दें कि इसी साल 16 जनवरी को एक अनजान शख्स ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उन्हें चाकू मार दिया था. जिसके बाद सैफ को अफरा-तफरी में अस्पताल ले जाना पड़ा था और उनकी सर्जरी हुई थी.

करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर पति सैफ अली खान के साथ एक फोटो शेयर की है. ये फोटो किसी रेस्टोरेंट की लग रही है जिसमें कपल कैमरे की तरफ मुस्कुराकर पोज देता नजर आ रहा है. इस पोस्ट के जरिए करीना ने मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है. वहीं एक्ट्रेस ने सभी को नए साल की बधाई भी दी है.

'हम बहुत रोए, हमने दुआएं कीं और...'

करीना कपूर ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- 'हम बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि हम साल के आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं... हमने इतना लंबा सफर तय किया है. 2025 हमारे लिए, हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के लिए एक मुश्किल साल रहा... लेकिन हमने सिर ऊंचा करके, हंसते हुए और हिम्मत बनाए रखते हुए इसका सामना किया. हम बहुत रोए, हमने दुआएं कीं और अब हम यहां हैं... 2025 ने हमें सिखाया कि इंसान का स्वभाव निडर होता है, प्यार सब पर जीत हासिल करता है और बच्चे हमारी सोच से कहीं ज्यादा बहादुर होते हैं.'

करीना कपूर ने फैंस को दी नए साल की बधाई

करीना कपूर ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा- 'हम अपने फैंस, दोस्तों और उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा सपोर्ट करते रहे… और सबसे बढ़कर सर्वशक्तिमान भगवान का धन्यवाद. हम नए जोश, अपार कृतज्ञता, पॉजिटिविटी और अपने सबसे पसंदीदा काम– फिल्मों के लिए अटूट जुनून के साथ 2026 में कदम रख रहे हैं... जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, चार दी कला. सभी को हैप्पी न्यू ईयर.'