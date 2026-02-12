जैमी लिवर ने की करीना कपूर की मिमिक्री, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन

बॉलीवुड के किसी भी एक्टर की मिमिक्री करना आसान नहीं होता है लेकिन जेमी लीवर ने इसे अपना पहचान बना लिया है. सारा अली खान, फराह खान, कंगना रनौत, अनन्या पांडे जैसी कई स्टार्स की नकल कर वो पहले ही लोगों का दिल जीत चुकी हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया कि खुद करीना कपूर भी हंस पड़ी है. सोशल मीडिया पर उनका नया वीडियो आते ही वायरल हो गया है.

आईएसपीएल मैच में करीना के एक्सप्रेशन

हाल ही में करीना कपूर अपने पति सैफ अली खान और बच्चों तैमूर व जहांगीर के साथ आईएसपीएल मैच देखने पहुंची थी. मैच के दौरान उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए और इंटरनेट पर छा गए. कभी वो सीरियस दिखीं, कभी एक्साइटेड, तो कभी बच्चों को आंखें दिखाती नजर आई है. बस इन्हीं पलों को जेमी ने अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर '2 मिन्स ऑफ बेबो' कैप्शन के साथ वीडियो शेयर किया और बैकग्राउंड में ‘ये इश्क है’ गाना लगाया है.

बिना कुछ बोले कर दिया कमाल

जेमी ने जिस तरह से सिर्फ आंखों और चेहरे के एक्सप्रेशन से करीना की नकल उतारी वो देखने लायक था. खासकर वो सीन जहां करीना अपने बेटे को सिर्फ 'एक नजर' से चुप कराती दिखी हैं. जेमी ने उसे इतनी परफेक्ट तरीके से दोहराया कि फैंस हंस-हंसकर लोटपोट हो गए है. फिल्ममेकर फराह खान ने भी वीडियो लाइक किया है. लेकिन सबसे खास बात रही खुद करीना का रिएक्शन. उन्होंने हंसने और दिल वाले इमोजी के साथ 'बेस्ट' कमेंट किया.

फैंस के रिएक्शन

वीडियो पर फैंस नें भी जमकर प्यार लुटाया है. किसी ने लिखा 'सो ऑन पॉइंट' तो किसी ने कहा 'एक्सप्रेशन क्वीन' एक यूजर ने तो उन्हें 'सबकी डॉपलगैंगर' कह दिया. कई लोगों ने कहा कि जेमी बिना एक शब्द बोले कमाल कर देती हैं. ये पहली बार नहीं है जब जेमी का वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले वो फराह खान की मिमिक्री और बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करने को लेकर भी चर्चा में थीं. सलमान खान ने तो स्टेज पर उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि वो अपने पिता जॉनी लीवर से भी आगे निकल गई हैं.

जेमी और करीना के प्रोजेक्ट्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो जेमी हाल ही में ‘किस किसको प्यार करूं 2’ में नजर आई थीं. फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई. वहीं करीना कपूर जल्द ही मेघना गुलजार की फिल्म ‘दायरा’ में दिखेंगी जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल में हैं. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है लेकिन रिलीज डेट का अभी इंतजार है.