ISPL मैच में करीना कपूर का क्यूट रिएक्शन हुआ वायरल, फैंस को याद आई ‘जब वी मेट’ की गीत

करीना कपूर हाल ही में अपने पति सैफ अली खान और बच्चों तैमूर और जेह के साथ सूरत में एक ISPL मैच देखने पहुंचीं. पूरा परिवार स्टेडियम में अपनी टीम टाइगर्स ऑफ कोलकाता को जमकर चीयर करता नजर आया. मैच के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए जिनमें करीना का अंदाज देखकर फैंस को उनकी फिल्म जब वी मेट की गीत याद आ गई.

मैच के हर पल में डूबे दिखे सैफ और करीना

रविवार को हुए इस मैच में सैफ और करीना की टीम टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने अहमदाबाद लॉयंस को हरा दिया था. एक वायरल वीडियो में दोनों मैच को बड़ी ध्यान से देखते दिखे और जैसे ही एक शानदार शॉट लगा दोनों खुशी से रिएक्ट करते नजर आए. तैमूर भी पूरे जोश में ताली बजाते दिखे और करीना उनके साथ एंजॉय करती नजर आईं. लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए.

That moment when Kareena's team won pic.twitter.com/ySMWVd0juP — Kareena Kapoor Khan FC (@KareenaK_FC) February 2, 2026

करीना के एक्सप्रेशन ने लूटी सारी लाइमलाइट

इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चा करीना कपूर के एक्सप्रेशन की रही. किसी ने उन्हें 'जब वी मेट की गीत' बताया तो किसी ने लिखा, 'She’s in her Geet era.' एक यूजर ने लिखा की 'Bebo being Bebo' तो वहीं किसी ने तैमूर के एक्सप्रेशन देखकर कहा की 'वो पूरी तरह करीना पर गया है.' सैफ और करीना की केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आई.

जेह और करीना का क्यूट मोमेंट वायरल

इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें करीना और उनके छोटे बेटे जेह का प्यारा सा मोमेंट दिखा. जेह ने मस्ती में करीना के सिर पर कैप रख दी और फिर कैमरे के सामने आकर उन्हें फोटोबॉम्ब कर दिया. मां-बेटे की ये नोकझोंक और प्यार भरा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

That mom life! Kareena trying to pose for a picture at ISPL match pic.twitter.com/yjsq3P7vSk — Kareena Kapoor Khan FC (@KareenaK_FC) February 1, 2026

वर्कफ्रंट पर क्या कर रहे हैं सैफ और करीना

वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना जल्द ही मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' में नजर आएंगी. इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल दिसंबर में खत्म हो चुकी है और फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन में है. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल में हैं. ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी. वहीं सैफ अली खान प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में दिखेंगे जिसमें वो करीब 17 साल बाद अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम रोल में होंगी और अक्षय कुमार निगेटिव रोल निभाते नजर आएंगे.