तैमूर के बर्थडे पर करीना कपूर ने रखी मेस्सी वाली फुटबाल थीम पार्टी, इनसाइड तस्वीर आई सामने

करीना कपूर खान अपने बेटों का बर्थडे हमेशा काफी स्टाइल और न्यू थीम के साथ होस्ट करती हैं. एक्ट्रेस ने इस बार भी अपने बड़े बेटे तैमूर के लिए खास थीम पर बेस्ड बर्थडे सेलिब्रेट किया. दरअसल अभिनेत्री ने बेटे के बर्थडे के लिए फुटबॉल थीम वाला सेटअप तैयार कराया था जो पार्टी को एक साफ-सुथरा और स्पोर्टी माहौल दे रहा था. करीना ने मंगलवार को अपने इंस्टा स्टोरी पर बेटे तैमूर के बर्थडे की इनसाइड झलक भी शेयर की है.

करीना ने बेटे तैमूर के बर्थडे पर रखी थी मेस्सी थीम पार्टी

बता दें कि 'जब वी मेट' एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तैमूर के लियोनेल मेस्सी थीम वाले बर्थडे सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाई है. करीना ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें फुटबॉल से इंस्पायर डेकोरेशन और उन खास चीजों को दिखाया गया है जिन्होंने दिन को और भी यादगार बना दिया. तस्वीर में ब्लू और व्हाइट कलर के बैलून्स नजर आ रहे हैं जिन पर "हैप्पी बर्थडे टिम" लिखा है, जबकि एक अन्य गुब्बारे पर "मेस्सी 10" लिखा हुआ है. बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने 20 दिसंबर को अपने बड़े बेटे तैमूर का 9वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था.





करीना कपूर ने बेटों संग मेस्सी से की थी मुलाकात

कुछ हफ्ते पहले, फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी अपने मच अवेटेड 'जीओए.टी. टूर' के तहत भारत आए थे, मुंबई पहुंचने पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था. वहीं अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी से मिलने वाले सेलेब्स में करीना कपूर खान भी शामिल थीं, जो अपने बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के साथ मेस्सी से मिलने पहुंची थीं.

करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की थी. 'उड़ता पंजाब' की अभिनेत्री इस दौरान खाकी कलर के सादे और स्टाइलिश कपड़ों में नजर आईं. वहीं, तैमूर और जहांगीर फुटबॉल के जोश में डूबे हुए थे. तैमूर ने लियोनेल मेस्सी के नाम वाली जर्सी पहनी थी, जबकि जहांगीर ने 'अर्जेंटीना' लिखी हुई जर्सी पहनी हुई थी.