'उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है', मोहन भागवत से मुलाकात के बाद बोले करन जौहर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर देशभर में अलग-अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं. इसी सिलसिले में मुंबई में भी एक खास आयोजन रखा गया जहां बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां नजर आईं. करण जौहर, रवि दुबे, शिल्पा शेट्टी और मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती इस समारोह का हिस्सा बने. सभी ने न सिर्फ कार्यक्रम में शिरकत की बल्कि संघ की विचारधारा और बातों से मिली सीख को भी खुलकर शेयर किया.

'बहुत कुछ नया सीखने को मिला'

समारोह में पहुंचे बॉलीवुड के जाने-माने कंपोजर और सिंगर प्रीतम चक्रवर्ती ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में कई अहम मुद्दों पर बात हुई. जिन्हें सुनना उनके लिए काफी ज्ञान देने वाला रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसी कई बातें थीं जिनके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं थी. प्रीतम ने संगठन को बधाई देते हुए कहा कि आसपास हो रही घटनाओं को इतने अच्छे तरीके से सामने रखना काबिल-ए-तारीफ है. साथ ही उन्होंने मोहन भागवत की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हर बात को आसान भाषा में समझाया और हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे ढंग से दिया.

करण जौहर को पसंद आए मोहन भागवत के विचार और ह्यूमर

करण जौहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होकर उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि मोहन भागवत के विचार और आदर्श उन्हें बहुत प्रेरणादायक लगे. करण ने ये भी कहा कि बॉलीवुड की हस्तियों को इतना समय देने के लिए वे मोहन भागवत का दिल से धन्यवाद करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी लोगों का आभार जताया. करण ने ये भी जोड़ा कि मोहन भागवत का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और बातचीत के दौरान वो खूब हंसे भी.

शिल्पा शेट्टी ने जताई मोहन भागवत के प्रति अपनी प्रशंसा

इस कार्यक्रम में शिल्पा शेट्टी भी नजर आईं. बात-चीत करते हुए उन्होंने सबसे पहले आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं. शिल्पा ने कहा कि वो मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन हैं और राष्ट्र के लिए उनके समर्पण और सोच की दिल से तारीफ करती हैं. उन्होंने बताया कि उनके विचार उन्हें प्रेरित करते हैं और इससे वो देश की सेवा से जुड़े काम और ज्यादा मन लगाकर कर पाएंगी. शिल्पा का मानना है कि सभी लोगों को ऐसे ही सकारात्मक और राष्ट्रहित से जुड़े विचार रखने चाहिए.

'राष्ट्र निर्माण में आरएसएस का बड़ा योगदान'

आरएसएस के शताब्दी समारोह में अभिनेता रवि दुबे भी शामिल हुए. उन्होंने संगठन को 100 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इन वर्षों में आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है और भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने में बड़ा योगदान दिया है. रवि दुबे ने कहा कि मोहन भागवत की विचारधारा हर किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और वो खुद भी अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे.