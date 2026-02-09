OTT Release This Week:'कोहरा 2' से 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' तक, फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी रिलीज हो रही ये धांसू फिल्में-सीरीज
OTT Release This Week (9th Feb To 15th Feb): फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी लवर्स को एंटरटेनमेंट की महाडोज मिलने वाली है. दरअसल इस पूरे हफ्ते कई नए कंटेंट से भरी फिलमें और सीरीज रिलीज हो रही है.
फरवरी 2026 के दूसरे हफ़्ते में ओटीटी पर कई तरह के हाई-ऑक्टेन कंटेंट से भरी फिल्में और सीरीज आ रही है जिनमें सुपरस्टार्स वाले एक्शन शो, जबरदस्त क्लाइमेक्स वाले सुपरनैचुरल थ्रिलर और रियलिस्टिक रीजनल नॉयर शामिल हैं जो आपके पूरे वीक एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज देंगे. चो चलिए यहां इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहे नए शोज और फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं.
कोहरा सीजन 2
मोना सिंह और बरुण सोबती ने पंजाबी क्राइम थ्रिलर कोहरा सीजन 2 में लीड रोल प्ले किया है जो क्लास टेंशन और पावर प्ले के बीच एक नए मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हैं. यह सीज़न 1 में बताई गई दमदार कहानी को आगे बढ़ाती है. यह सीरीज़ आपको बहुत आसानी से अपनी गहराई में खींच लेगी. कहानी बहुत आसानी से अपना रुख बदल लेती हैय क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी कहानी लंबे समय तक याद रहती है. 'कोहरा 2' के सभी सीज़न Netflix पर 11 फरवरी से देखे जा सकते हैं.
अमर विश्वास
राजीव खंडेलवाल कोर्टरूम थ्रिलर अमर विश्वास से ओटीटी पर कमबैक कर रहे हैं. इस सीरीज में राजीव वकील में किरदार में है जो हाई-प्रोफाइल मर्डर केस को अपने हाथ में लेता है इस दौरान कई खुलासे होते हैं जो आपके दिमाग को सन्न कर देंगे. अमर विश्वास 11 फरवरी से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी.
बेबी गर्ल
एक हाई-टेंशन मलयालम मेडिकल थ्रिलर, बेबी गर्ल, क्रिसमस की शाम को तिरुवनंतपुरम के एक हॉस्पिटल से एक नवजात बच्ची के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी है. इसे अरुण वर्मा ने डायरेक्ट किया है और इसकी स्क्रिप्ट मशहूर जोड़ी बॉबी-संजय ने लिखी है. सनल मैथ्यू (निविन पॉली) नाम का एक हॉस्पिटल अटेंडेंट, जिसकी दुनिया तब उलट-पुलट हो जाती है, जब उसे उस दिन काम पर देर से आने की वजह से किडनैपिंग केस में मुख्य संदिग्ध बनाया जाता है. इस जबरदस्त थ्रिलर को सोनी लिव पर 12 फरवरी से देख सकते हैं.
भानुप्रिया भूतेर होटल
अरिजीत मुखर्जी की मज़ेदार बंगाली हॉरर-कॉमेडी में एक शक करने वाले वकील (सोहम मजूमदार) और उसकी समझदार पार्टनर (मिमी चक्रवर्ती) की नॉर्थ बंगाल के एक फाइव-स्टार रिज़ॉर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की कहानी है. जैसे ही सीज़न के लिए दरवाज़े खुलते हैं, यह रहस्यमयी होटल, जिसका नाम इसकी मालकिन भानुप्रिया के नाम पर है, वह शरारती भूतों का अड्डा बन जाता है. ये होटल असल में एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया है. यह कहानी स्लैपस्टिक कॉमेडी और सोशल सटायर का एक अनोखा मेल है. इसे 13 फरवरी से जी5 पर देख सकते हैं.
मायाबिम्बम
तमिल रोमांटिक ड्रामा मायाबिम्बम की कहानी मेडिकल स्टूडेंट जीवा (आकाश नागराजन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी ज़िंदगी एक दयालु नर्स सुमति (जानकी श्रीनिवासन) से अचानक मुलाकात के बाद पूरी तरह बदल जाती है. के. जे. सुरेंद्र द्वारा निर्देशित यह फिल्म कॉलेज के दोस्तों की जल्दबाजी वाली सलाह और गलत समझे गए सिग्नल्स से होने वाले खतरनाक नतीजों को दिखाती है. ये एक ज़िंदगी बदलने वाली कोर्ट लड़ाई के साथ खत्म होती है. इस फिल्म को 13 फरवरी से सन नेक्स्ट पर देख सकती है.
मन शंकरा वारा प्रसाद गारू
चिरंजीवी और नयनतारा की हिट संक्रांति फिल्म इस हफ्ते डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार है।.यह तेलुगु फिल्म 11 फरवरी को Zee5 पर रिलीज़ होगी, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इसे मलयालम, कन्नड़, हिंदी, तमिल, बंगाली और मराठी सहित कई भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा. इसे अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वेंकटेश दग्गुबाती ने भी एक बड़ा कैमियो किया है.
क्रॉस सीज़न 2
क्रॉस सीज़न 2 एक अमेज़न प्राइम वीडियो ओरिजिनल सीरीज़ है. इस थ्रिलर में एल्डिस हॉज ने एलेक्स क्रॉस का किरदार निभाया है, जो बिलेनियर्स को निशाना बनाने वाले एक विजिलेंट का पीछा करते हुए एक नया केस लेता है. नए सीज़न में मैथ्यू लिलार्ड सहित और भी कलाकार शामिल हुए हैं. इसे प्राइम वीडियो पर 11 फरवरी से देख सकते हैं.
थलाइवर थम्बी थलैमैयिल
एक्टर जीवा की तमिल कंट्री कॉमेडी ड्रामा इस सीज़न की अनएक्सपेक्टेड रूप से भीड़ खींचने वाली फिल्मों में से एक बन गई. जिन्होंने इसे थिएटर में नहीं देखा, उनके लिए अब फिल्म की ओटीटी रिलीज़ कन्फर्म हो गई है. बता दें कि थलाइवर थम्बी थलैमैयिल 12 फरवरी (गुरुवार) से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगी. फिल्म के थिएटर में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद प्लेटफॉर्म ने इसके डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं.
मोटरवैली
तीन हफ़्ते पहले, मेकर्स ने इटैलियन ड्रामा सीरीज़ मोटरवैली का ट्रेलर रिलीज़ किया था. यह शो मंगलवार (10 फरवरी) से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसमें एक वारिस की कहानी है जो अपनी रेसिंग टीम का कंट्रोल पाने के लिए लड़ रही है, और GT चैंपियनशिप में मुकाबला करने के लिए एक लापरवाह ड्राइवर और एक बदनाम कोच के साथ पार्टनरशिप करती है.
प्रिडेटर: बैड लैंड्स
यौत्जा प्राइम पर आधारित, प्रिडेटर: बैड लैंड्स डेक की कहानी है, जो एक टीनएज आउटकास्ट प्रिडेटर है जो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक खतरनाक प्रजाति की तलाश में है. खतरनाक ग्रह जेन्ना पर, वह थिया नाम के एक टूटे हुए रोबोट के साथ हाथ मिलाता है. वे जानलेवा खतरों का सामना करते हैं और डेक के कबीले के कठोर कानूनों का विरोध करते हैं. यह आने वाली सीरीज़ 12 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू होगी.
द कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स
द कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स मुख्य कहानी का डरावना अंत है, जिसमें पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा द्वारा निभाए गए एड और लोरेन वॉरेन को एक शैतानी विरासत का सामना करना पड़ता है, जिससे वे दशकों पहले पहली बार मिले थे. इसे 13 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
