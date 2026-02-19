कपिल के सामने सलीम खान ने बेटों की पोल खोली! सलमान खान को लेकर कह दी थी ये बात

द कपिल शर्मा शो का मंच उस दिन खास बन गया जब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपने परिवार के साथ शो में पहुंचे. उनके साथ उनके पिता सलीम खान और भाई अरबाज खान और सोहेल खान भी थे.

शो के दौरान पूरा माहौल बेहद खुशनुमा और पारिवारिक नजर आया. सलीम खान ने बड़े प्यार से अपने बेटों के बचपन की शरारतों से जुड़े कई मजेदार किस्से साझा किए. उनकी बातों में अपनापन और अनुभव साफ झलक रहा था. दर्शक इन किस्सों को सुनकर लगातार हंसते रहे और तालियां बजाते रहे. इस बीच सलमान खान हल्की मुस्कान के साथ बचपन के मजेदार किस्से सुनकर सलमान शर्मा गए.

सलीम खान ने सुनाए बचपन के किस्से

शो के होस्ट कपिल शर्मा ने हमेशा की तरह मजेदार अंदाज में बातचीत शुरू की. उन्होंने हंसते हुए सलमान से पूछा कि घर में सबसे ज्यादा शरारती कौन था. इस सवाल पर सब हंस पड़े. लेकिन असली मजा तब आया जब सलीम खान ने बोलना शुरू किया. उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटों के बचपन की बातें साझा कीं.

उन्होंने बताया कि सलमान, अरबाज और सोहेल बचपन में काफी शरारती थे. एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि घर में एक ऐसा शख्स आता था, जिसे देखते ही तीनों भाई एकदम सीधे खड़े हो जाते थे. उस समय वे इतने शांत हो जाते थे कि पापा की बात भी कुछ देर के लिए भूल जाते थे. यह सुनकर दर्शक जोर-जोर से हंसने लगे. सलमान खान इस दौरान हल्की मुस्कान के साथ सब सुनते रहे. उनके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों नजर आ रही थीं.

मंच पर दिखा खान परिवार का प्यार

मजाक और हंसी के माहौल में भी सलीम खान की आंखों में अपने बेटों के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था. उन्होंने प्यार से कहा कि हर बच्चा बचपन में शरारतें करता है, यह स्वाभाविक बात है. लेकिन परिवार में एक-दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन सबसे अहम होता है. उनकी बातों में एक पिता का स्नेह और अनुभव झलक रहा था. कपिल शर्मा भी बीच-बीच में चुटकुले सुनाते रहे, जिससे माहौल और भी हल्का और मजेदार बन गया.