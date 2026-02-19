हिंदी सिनेमा में फिल्म 'हासिल' को एक खास जगह मिली है. इस फिल्म ने छात्र राजनीति और युवाओं की सोच को बहुत सच्चे तरीके से दिखाया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक तिग्मांशु धूलिया को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.

The Indian Express की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने बताया. जब इलाहाबाद में शूटिंग के समय माहौल इतना खराब हो गया था कि उन्हें जान से मारने जैसी धमकियां मिलने लगी थीं.

इलाहाबाद शूटिंग के दौरान हुआ विवाद

हासिल की कहानी इलाहाबाद के छात्र जीवन पर आधारित थी. जब वहां फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, तो कुछ छात्र संगठनों को लगा कि फिल्म में उन्हें गलत रूप में दिखाया जा रहा है. धीरे-धीरे विरोध बढ़ गया. शूटिंग के आसपास गुस्साई भीड़ इकट्ठा होने लगी.

तिग्मांशु धूलिया ने बताया कि उन्हें 'गधों की परेड' में घुमाने की धमकी दी गई थी. यह बात सुनकर वह बहुत दुखी और डर गए थे. उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए थे कि वह रोने लगे थे. एक नए निर्देशक के लिए यह सब संभालना आसान नहीं था.

जया बच्चन ने संभाली स्थिति

जब मामला ज्यादा बढ़ गया, तब तिग्मांशु धूलिया ने जया बच्चन से मदद मांगी. जया बच्चन उस समय राजनीति में सक्रिय थीं और इलाहाबाद से उनका पुराना जुड़ाव था. उन्होंने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और लोगों से बात की. उनके दखल के बाद माहौल शांत हुआ और फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी.

तिग्मांशु ने माना कि उस समय जया बच्चन की मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत थी. उन्हें लगा कि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है.

मनोज बाजपेयी ने ठुकराया था रोल

फिल्म में इरफान खान का किरदार आज भी याद किया जाता है. लेकिन पहले यह रोल मनोज बाजपेयी को दिया गया था. तिग्मांशु ने एक बातचीत में बताया कि उन्होंने पहले मनोज से बात की थी. उस समय सत्या रिलीज हो चुकी थी और मनोज काफी मशहूर हो गए थे.

जब उन्हें कहानी सुनाई गई, तो उन्होंने साफ कहा कि वह विलेन का रोल नहीं करेंगे. तिग्मांशु ने समझाया कि यह अलग तरह का किरदार है, लेकिन मनोज ने मना कर दिया. इसके बाद यह रोल इरफान खान को मिला और उन्होंने इसे बहुत शानदार तरीके से निभाया. निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने अपनी अगली फिल्म की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. उन्होंने बताया कि इस नए विषय पर जल्द ही काम शुरू होगा, हालांकि फिल्म का नाम अभी उजागर नहीं किया गया है.