हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTigmanshu Dhulia broke down in tears : 'गधे पर घुमाने की मिली थी धमकी', जया बच्चन ने बचाई जान-इज्जत

Tigmanshu Dhulia broke down in tears : 'गधे पर घुमाने की मिली थी धमकी', जया बच्चन ने बचाई जान-इज्जत

Tigmanshu Dhulia Breaks Down: तिग्मांशु धूलिया ने बताया कि उन्हें 'गधों की परेड' में घुमाने की धमकी दी गई थी. उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए थे कि वो रोने लगे थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क, एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा में फिल्म 'हासिल' को एक खास जगह मिली है. इस फिल्म ने छात्र राजनीति और युवाओं की सोच को बहुत सच्चे तरीके से दिखाया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक तिग्मांशु धूलिया को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.

The Indian Express की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने बताया. जब इलाहाबाद में शूटिंग के समय माहौल इतना खराब हो गया था कि उन्हें जान से मारने जैसी धमकियां मिलने लगी थीं.

इलाहाबाद  शूटिंग के दौरान हुआ विवाद 

हासिल की कहानी इलाहाबाद के छात्र जीवन पर आधारित थी. जब वहां फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, तो कुछ छात्र संगठनों को लगा कि फिल्म में उन्हें गलत रूप में दिखाया जा रहा है. धीरे-धीरे विरोध बढ़ गया. शूटिंग के आसपास गुस्साई भीड़ इकट्ठा होने लगी.

तिग्मांशु धूलिया ने बताया कि उन्हें 'गधों की परेड' में घुमाने की धमकी दी गई थी. यह बात सुनकर वह बहुत दुखी और डर गए थे. उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए थे कि वह रोने लगे थे. एक नए निर्देशक के लिए यह सब संभालना आसान नहीं था.

जया बच्चन ने संभाली स्थिति

जब मामला ज्यादा बढ़ गया, तब तिग्मांशु धूलिया ने जया बच्चन से मदद मांगी. जया बच्चन उस समय राजनीति में सक्रिय थीं और इलाहाबाद से उनका पुराना जुड़ाव था. उन्होंने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और लोगों से बात की. उनके दखल के बाद माहौल शांत हुआ और फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी.

तिग्मांशु ने माना कि उस समय जया बच्चन की मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत थी. उन्हें लगा कि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है.

मनोज बाजपेयी ने ठुकराया था रोल

फिल्म में इरफान खान का किरदार आज भी याद किया जाता है. लेकिन पहले यह रोल मनोज बाजपेयी को दिया गया था. तिग्मांशु ने एक बातचीत में बताया कि उन्होंने पहले मनोज से बात की थी. उस समय सत्या रिलीज हो चुकी थी और मनोज काफी मशहूर हो गए थे.

जब उन्हें कहानी सुनाई गई, तो उन्होंने साफ कहा कि वह विलेन का रोल नहीं करेंगे. तिग्मांशु ने समझाया कि यह अलग तरह का किरदार है, लेकिन मनोज ने मना कर दिया. इसके बाद यह रोल इरफान खान को मिला और उन्होंने इसे बहुत शानदार तरीके से निभाया. निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने अपनी अगली फिल्म की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. उन्होंने बताया कि इस नए विषय पर जल्द ही काम शुरू होगा, हालांकि फिल्म का नाम अभी उजागर नहीं किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Jaya Bachchan Tigmanshu Dhulia Haasilfilm
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tigmanshu Dhulia broke down in tears : 'गधे पर घुमाने की मिली थी धमकी', जया बच्चन ने बचाई जान-इज्जत
'गधे पर घुमाने की मिली थी धमकी', डर के मारे रो पड़े थे तिग्मांशु धूलिया, जया बच्चन ने बचाई जान-इज्जत
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
बॉलीवुड
भतीजी के मेहंदी फंक्शन में राजपाल यादव ने धोती पहन किया डांस, सिर पर पल्लू लिए नाचीं पत्नी, वायरल वीडियो
भतीजी के मेहंदी फंक्शन में राजपाल यादव ने धोती पहन किया डांस, सिर पर पल्लू लिए नाचीं पत्नी
बॉलीवुड
राजपाल यादव ने मदद करने वालों के नाम बताने से किया इंकार, बोले- मुझे सिम्पेथी नहीं चाहिए
राजपाल यादव ने मदद करने वालों के नाम बताने से किया इंकार, बोले- मुझे सिम्पेथी नहीं चाहिए
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget