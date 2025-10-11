ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और स्टारर 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इस पिल्म का क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिव्यू मिला था इसी के साथ इसने टिकट खिड़की पर धमाल मचा दिया. इसी के साथ ना केवल इसने छप्परफाड़ कमाई कर ली है बल्कि नए-नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिये हैं. अब ये फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. इसी के साथ चलिए जानते हैं 'कांतारा चैप्टर 1' ने 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को कितना कलेक्शन किया है?

'कांतारा चैप्टर 1' ने 9वें दिन कितनी की कमाई?

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन इतना धुआंधार परफॉर्म किया था कि साफ लगने लगा था कि ये फिल्म फिलहाल रूकने वाली नहीं है. उम्मीद के मुताबिक फिल्म ने न केवल अपने ओपनिंग वीकेंड पर छप्परफाड़ कमाई की बल्कि वीकडेज में भी इसने हर दिन बंपर कलकेक्शन किया है. वहीं अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और इसकी रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'कांतारा चैप्टर 1' ने 61.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसन 45.4 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं वीकेंड में कमाई में उछाल के साथ इसने तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन 63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, फिर वीकडेज में भी, जब आमतौर पर कमाई कम होती है, फिल्म की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई. जहां पांचवें दिन, सोमवार को इसने 31.5 करोड़ रुपये तो वहीं छठे दिन, मंगलवार को 34.25 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बाद 7वें दिन बुधवार को इसकी कमाई 25.25 करोड़ रुपये रही और 8वें दिन इसका कलेक्शन 21.15 करोड़ रुपये रहा. इसकी के साथ इसकी हफ्ते भर की कुल कमाई 337.4 करोड़ रुपये हो गई.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 22 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म का 9 दिनों का कुल कलेक्शन 359.40 करोड़ रुपये हो गया है.

'कंतारा चैप्टर 1' 400 करोड़ी बनने से कितनी दूर

'कांतारा चैप्टर 1' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के साथ इसे थिएटर्स में खूब ऑडियंस भी मिल रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 9 दिनों में 350 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और अब ये 400 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. फिल्म जि रफ्तार से कमाई कर रही है तो उसे देखते हुए लग रहा है कि दूसरे शनिवार और दूसरे रविवार को ये फिल्म बमफाड़ कमाई कर इस मील के पत्थर को पार कर लेगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर हैं. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म दूसरे वीकेंड पर कितनी कमाई कर पाती है.