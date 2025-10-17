हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?

Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?

Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया है. हालांकि रिलीज के 15वें दिन इसकी कमाई में भारी गिरावट आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म किया है.  इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए दो हफ़्ते पूरे हो चुके हैं और इस दौरान इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ना केवल अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए बल्कि ये छप्परफाड़ कमाई भी कर रही है.  2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंतारा के प्रीक्वल ने एक बार फिर भारत और विदेशों में नए रिकॉर्ड बनाते हुए सोना उगला है. चलिए यहां जानते हैं ‘कंतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

ांतारा चैप्टर 1’ 15वें दिन कितना किया कलेक्शन?
ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी गई, निर्देशित और लीड रोल वाली फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार परफॉर्मेंस के साथ सिनेमाघरों में अपना दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया है.'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से टकराव के बावजूद ये ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा बड़े अंतर से अपना दबदबा बनाए हुए है. ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज़ हुई थी जिसने इसकी पहुंच को और बढ़ा दिया है. इसी के साथ ये फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'कांतारा चैप्टर 1'  ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ का कराबोरा किया थाय इसके बाद इसने 9वें दिन 22.25 करोड़स 10वें दिन 39 करोड़, 11वें दिन 39.75 करोड़, 12वें दिन 13.35 करोड़, 13वें दिन 14.15 करोड़ और 14वें दिन इसने 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1'  ने रिलीज के 15वें दिन तीसरे गुरुवार को 9 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' ने 15 दिनों में कुल 485.40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

क्या छावा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'कांतारा चैप्टर 1' ?
'कांतारा चैप्टर 1' ने पहली बार 15वें दिन सिंगल डिजीट में कलेक्शन किया है. हालांकि अपने रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के साथ, 'कांतारा चैप्टर 1' अब तक की ‘ 20 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में पहुंच चुकी है. इसने 'सुल्तान' और 'बाहुबली: पार्ट 1' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 17वीं पोजिशन पर है. इसके साथ ही ये साल 2025 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

अब ये केवल 'छावा' (601.54 करोड़ रुपये) से पीछे है. हालांकि छावा का रिकॉर्ड तोडने के लिए इस फिल्म को 116.14 करोड़ कमाने की जरूरत है. अब अगर तीसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो ये इस आंकड़े को छू सकती है. देखने वाली बात होगी कि 'कांतारा चैप्टर 1' विक्की कौशल की छावा को मात दे पाती है या नहीं?

 

Published at : 17 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1
