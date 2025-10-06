विद्या बालन बॉलीवुड की उम्दा अदाकारा हैं. जो हर किरदार को इतनी शिद्दत से निभाती हैं कि उनकी एक्टिंग सीधा फैंस के दिलों में उतर जाती है. ऐसे ही कुछ उन्होंने 'द डर्टी पिक्चर’ में भी किया था. फिल्म में वो सिल्क के रोल में इस कदर डूब गई थी कि दर्शक आज भी इस फिल्म को बेहद चाव से देखते हैं. लेकिन हम आपको ये कहें कि 'द डर्टी पिक्चर’ में मेकर्स विद्या को लेना ही नहीं चाहते थे बल्कि उनकी पसंद कोई और थी, तो क्या आप यकीन करेंगे. चलिए जानते हैं विद्या से पहले किस एक्ट्रेस को ये रोल ऑफर हुआ था.

किसे ऑफर हुई थी 'द डर्टी पिक्चर'

'द डर्टी पिक्चर' साल 2011 में रिलीज हुई थी. फिल्म एक एक्ट्रेस रियल स्टोरी पर बनाई गई थी. इस मेन लीड मेकर्स ने पहले बॉलीवुड की क्वीन यानि कंगना रनौत को ऑफर किया था. इसका खुलासा कंगना खुद भी इंटरव्यूज में कर चुकी हैं. एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कंगना ने कहा था, 'मुझे इस रोल को नहीं करने का कोई पछतावा नहीं है. फिल्म शानदार फिल्म है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं विद्या बालन से ज्यादा अच्छे ढंग से इसे निभा सकती थी.'





'द डर्टी पिक्चर' की स्टार कास्ट

'द डर्टी पिक्चर' विद्या बालन के साथ इमरान हाशमी, नसीरूद्दीन शाह और तुषार कपूर जैसे स्टार्स नजर आए थे. फिल्म में एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की कहानी दिखाई गई थी. नजर आए. लगभग 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस 117 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. इतना ही नहीं फिल्म विद्या बालन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक भी मानी जाती हैं.

विद्या बालन और कंगना रनौत वर्कफ्रंट

बात करें विद्या बालन की तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म ‘दो और दो प्यार’ में देखा गया था. जो साल 2024 में रिलीज हुई थी. वहीं कंगना रनौत ‘इमरजेंसी’ में नजर आई थी. फिल्म में उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था.

