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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन है वो धुरंधर जिससे शादी करेगी कंगना रनौत? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब!

कौन है वो धुरंधर जिससे शादी करेगी कंगना रनौत? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब!

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पहले भी कई बार शादी के सवाल पर बात कर चुकी हैं. वहीं अब उन्होंने फिर से इस मुद्दे पर बात की है और ये भी बताया कि आखिर उनका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए?

By : संदीप मेहरा | Updated at : 13 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 40 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं. उन्होंने अब तक शादी नहीं की है. हालांकि वो कई बार इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुकी हैं. अब एक बार फिर से एक्ट्रेस ने शादी के सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया है. साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें आखिर किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए?

'मैं कंपेनियनशिप मैं भी विश्वास करती हूं...'

हाल ही में कंगना रनौत ने नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे कहा गया, 'आप इतनी टैलेंटेड है, इतनी खूबसूरत है तो आपने कहा ना कि बहन होने के नाते ही मैं आपसे पूछूंगी. आप कंपेनियनशिप के बारे में क्या सोचती हैं?' इस पर कंगना ने कहा, 'मुझे पता था. आपने मुझसे पहले भी सवाल किया था कि कंगना कौन है वो धुरंधर जिससे तुम शादी करोगी? मुझे याद है वो धुरंदर शब्द मैंने पहली बार आपसे ही सुना था.'

ये भी पढ़ें: Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत

इसके आगे कंगना से कहा गया, 'देखिए मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि शादी का टैग लगाए. लेकिन, एक साथी तो जरूरी है ना जिंदगी में.' फिर कंगना ने कहा, 'बिल्कुल. मैं सच में शादी की व्यवस्था में पूरी तरह विश्वास करती हूं. लेकिन, हर एक की अपनी एक टाइमिंग होती है. इंसान सोचता है कि हर चीज एक वक्त पर हो. बाकी फिर भगवान की जो मर्जी होती है. क्योंकि सबका जीवन एक जैसा तो नहीं होता. मैं दिल से पूरी तरह रोमांटिक हूं. मैं कंपेनियनशिप मैं भी विश्वास करती हूं और मुझे लगता है कि जो भी मेरी किस्मत में होगा. जो भी भगवान की कृपा होगी, मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करती हूं.'

'मैंने कभी छिपकर जिंदगी नहीं जी है...'

वहीं एक अन्य इंटरव्यू में कंगना रनौत ने शादी के सवाल पर बात करते हुए कहा, 'मैंने कभी छिपकर जिंदगी नहीं जी है. ऐसी कोई चीज नहीं है जो रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस नहीं की है. ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छूट रहा है.'

ये भी पढ़ें: सांसद कंगना रनौत को सरकार से कितने लाख की सैलरी मिलती है? सरकारी घर और ऑफिस खर्च के लिए भी मिलता है मोटा पैसा

'भारत भाग्य विधाता' में नजर आ रहीं कंगना

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को रिलीज हो चुकी है. मुंबई के 26/11 आतंकी हमले से संबंधित इस फिल्म में वो एक नर्स का किरदार निभा रही हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने भारत में एक करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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