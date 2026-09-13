16 साल के हुए काजोल के बेटे युग, एक्ट्रेस ने यूं किया बर्थडे विश

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के बेटे युग आज, 13 सितंबर को 16 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने एक लंबा नोट लिखा है.

काजोल ने बेटे के बर्थडे पर लुटाया प्यार

काजोल ने इंस्टाग्राम पर बेटे युग संग एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो उन्हें किस करती नजर आ रही हैं. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, यकीन नहीं होता कि हम यहां तक पहुंच गए हैं... ये यकीन न कर पाने वाला पल है. क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, तो मुझे तुममें आज भी वो छोटा बच्चा दिखाई देता है. और मुझे पता है कि अब तुम लंबे और मजबूत हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वैसे ही रहोगे...

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सी शुभकामनाएं देती हूं... मुझे कुछ डर भी हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे. ऐसे इंसान जो जिंदगी की हर चुनौती का सामना हिम्मत के साथ करे. खुद के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी. ऊंची उड़ान भरो और खुलकर जियो, मेरे प्यारे. मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते. हैप्पी बर्थडे.

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काजोल का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस भी कमेंट में उन्हें बधाई दे रहे हैं.

काजोल ने फरवरी साल 1999 में एक्टर अजय देवगन के साथ शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं. एक बेटी नायसा देवगन और बेटा युग देवगन. एक्ट्रेस के दोनों बच्चे फिलहाल अभी पढ़ाई पर फोकस रहे हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं.

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