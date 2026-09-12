'कल्चर महिलाओं के क्लीवेज में है?' कपड़ा विवाद पर साउथ एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा

साउथ एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी अक्सर फिल्मों की वजह से चर्चा में रहती हैं. फिल्मों और एक्टिंग के अलावा वो अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं. आखिरी बार एक्ट्रेस को 'गट्टा कुश्ती 2' में देखा गया था और ये फिल्म हिट रही थी. ऐसे में अब वो अपने बयानों का वजह से सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में पैपराजी के कैमरा एंगल और कपड़े पहनने की ट्रोलिंग पर भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक अनकंफर्टेबल मोमेंट का खुलासा किया.

दरअसल, ऐश्वर्या लक्ष्मी हाल ही में रजिनी हरिदास के चैट शो में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के कैमरा एंगल पर बात की और बताया कि एक इवेंट में वो पैप्स की वजह से अनकंफर्टेबल हो गई थीं. ऐश्वर्या कहती हैं, 'वो मेरे चेहरे पर फोकस नहीं कर रहे थे. मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी. जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो आपका बॉडी लेंग्वेज भी बदल जाता है. मुझे महसूस हुआ कि मेरी पर्सनल बाउंडरीज का उल्लंघन किया गया.'

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कपड़ों की वजह से ट्रोल हुईं ऐश्वर्या लक्ष्मी

ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया, 'जबकि सोशल मीडिया यूजर्स इस अनकंफर्टेबल मोमेंट को पहचान लिया था. लोग कह रहे थे कि ये असहज क्यों फील कर रही हैं? वो अपना नेकलाइन क्यों कवर कर रही हैं? ऐसी ड्रेस क्यों चुनते हो जब अनकंफर्टेबल हो तो?'

ऐश्वर्या ने ट्रोल्स को दिया जवाब

ऐश्वर्या ने इस आलोचना का भी जवाब दिया और कहा, 'क्या कल्चर सिर्फ महिलाओं के क्लीवेज और लंबी ड्रेस में है? ये हमारे व्यवहार करने के तरीके में भी है ना?' एक्ट्रेस का मानना है, 'महिलाओं के बारे में गलत बातें कहने वालों पर बहुत कम ही रोक-टोक होती है. लेकिन एक महिला को हमेशा अपने क्लीवेज और पहनावे का ध्यान रखना चाहिए.'

ट्रोलिंग पर ऐश्वर्या कहती हैं, 'शुरू के 24 घंटे तो पहले हंसी थीं लेकिन फिर बाद में ये बढ़ता चला गया था. मैं सोशल मीडिया पर इस डिस्कशन को देखकर शॉक्ड थी. हम अपनी जीडीपी पर डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं? कितने बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है. मेरा क्लीवेज डिस्कशन का विषय क्यों बना हुआ है?'

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कृति सेनन को भी आउटफिट की वजह से झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग

गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को भी पहनावे की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. वो रक्षाबंधन ऐड के लेकर काफी चर्चा में रही थीं. उनकी ऐड वीडियो रिलीज किए जाने के बाद लोगों ने इसमें उनके पहनावे पर सवाल उठाया था. कृति ने इस पर जवाब देते हुए लिखा था, 'सालों में एथनिक फैशन में काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी एक महिला के लिए अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से ही आंका जाता है. संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती हैं, ना कि उसके कपड़ों की नेकलाइन में.'

ऐश्वर्या लक्ष्मी का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर ऐश्वर्या लक्ष्मी के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो उन्हें मलयालम और तमिल फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्हें आखिरी बार 'गट्टा कुश्ती 2' में देखा गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. अब वो मलयालम फिल्म 'आशा' में हैं. इसमें उनके साथ उर्वशी और जोजु जियोर्ज भी हैं. फिल्म को 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है.