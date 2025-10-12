70वें फिल्मफेयर की अवॉर्ड्स शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित की गई. जिसे शाहरुख खान ने फिल्ममेकर करण जौहर और मनीष पॉल के साथ मिलकर होस्ट किया. इस बार फिल्मफेयर में ‘लापता लेडीज’, ‘किल’ का दबदबा रहा. दोनों फिल्मों ने कई कैटिगिरी के अवॉर्ड्स अपने नाम किए. वहीं आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता, तो अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर बने.

अभिषेक बच्चन और कार्तिक बने बेस्ट एक्टर

70वें फिल्मफेयर में अभिषेक बच्चन को ‘आई वांट टू टॉक’ और कार्तिक आर्यन को ‘चंदू चैंपियन’ के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड्स से नवाजा गया. वहीं आलिया भट्ट उनकी फिल्म ‘जिगरा’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बनी. सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एकटर रवि किशन को ‘लापता लेडीज’ के लिए मिला है. नीचे देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट....

यहां देखिए फिल्ममेयर 2025 विनर्स लिस्ट

बेस्ट फिल्म - लापता लेडीज

बेस्ट डायरेक्टर - किरण राव (लापता लेडीज)

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स चॉइस) - आई वांट टू टॉक (शूजित सरकार)

बेस्ट एक्टर (मेल) - अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक), कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स चॉइस) - राजकुमार राव (श्रीकांत)

बेस्ट एक्टर (फीमेल) - आलिया भट्ट (जिगरा)

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स चॉइस) - प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज)

सपोर्टिंग रोल (मेल) - रवि किशन (लापता लेडीज)

सपोर्टिंग रोल (फीमेल) - छाया कदम (लापता लेडीज)

बेस्ट म्यूजिक एलबम - राम संपत (लापता लेडीज)

बेस्ट लिरिक्स - प्रशांत पांडे- सजनी (लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) - अरिजीत सिंह- सजनी (लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) - मधुबंती बागची- आज की रात (स्त्री 2)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर - आदित्य सुहास जांभले (आर्टिकल 370), कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस)

बेस्ट डेब्यू एक्टर (मेल) - लक्ष्य (किल)

बेस्ट डेब्यू एक्टर (फीमेल) - नितांशी गोयल (लापता लेडीज)

बेस्ट एक्शन - सीयॉन्ग ओह और परवेज शेख (किल)

बेस्ट स्टोरी - आदित्य धर और मोनाल ठाकर (आर्टिकल 370)

