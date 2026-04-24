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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद 'नो किसिंग सीन' पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल

'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद 'नो किसिंग सीन' पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल

Kajol On Breaking No Kissing Policy: काजोल ने अपनी सीरीज 'द ट्रायल - प्यार, कानून, धोखा' में अपनी नो किसिंग पॉलिसी को तोड़ा था. अब एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Apr 2026 08:51 AM (IST)
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काजोल पिछले तीन दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कभी खुशी कभी गम’ और ‘कुछ कुछ होता है’ जैसी कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया है. एक्ट्रेस ने 2023 में 'द ट्रायल - प्यार, कानून, धोखा' से ओटीटी पर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने अपने नो-किसिंग पॉलिसी को भी तोड़ा. शो में उन्होंने अपने को-स्टार जिस्सू सेनगुप्ता के साथ किस सीन दिया था.  वहीं अब उन्होंने अपनी नो किसिंग पॉलिसी को तोड़ने पर चुप्पी तोड़ी है.

नो किसिंग पॉलिसी पर क्या बोलीं काजोल?
लिली सिंह के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान, जब उनसे नो किसिंग पॉलिसी को तोड़ने के फैसले के बारे में पूछा गया, तो काजोल कुछ पल के लिए रुक गईं. उन्होंने कहा, “सच कहूं तो, यह उस सीज़न की बात थी जिसमें मैं अभिनय कर रही थी. इसका मेरे किरदार और उसकी पर्सनैलिसी से गहरा रिलेशन था. यह सिर्फ एक किस की बात नहीं थी.  यह उसके विचारों, उसकी चाहतों और उसके साथ न होने वाली घटनाओं से जुड़ा था. उसकी मान्यताओं, उसके विश्वासों और उसके अविश्वासों से भी. यह पूरा स्क्रीनप्ले का एक अहम हिस्सा था, इसलिए मैं इसे हटाए बिना पूरे किरदार के एक इंटीरि को नहीं हटा सकती थी.”

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‘यह सिर्फ एक प्रोफेशनल फैसला था’
जब लिली ने पूछा कि क्या काजोल में भी एक पर्सन के रूप में बदलाव आया, जिससे उन्हें यह करने में सहज महसूस हुआ, तो अभिनेत्री ने कहा, “मुझे लगता है कि मैं इसके साथ अनकंफर्टेबल थी. सेट पर खड़े होने तक मैं इस आइडिया से बहुत असहज थी. मुझे थियोरी में ये अच्छा लगा और मुझे यकीन नहीं था कि मैं वास्तव में इसे करने जा रही हूं या उन्हें कह दूंगी, ‘कट! यह नहीं हो रहा!’ लेकिन, मुझे वास्तव में लगता है कि यह बस इतना ही था, यह सिर्फ एक प्रोफेशनल फैसला था जहां मुझे लगा कि मैं आज यह फैसला ले सकती हूं.”

काजोल ने एक अभिनेत्री के रूप में अपने फैसलों के प्रति बेबाक होने के बारे में भी बात की.  उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वह बहुत छोटी थीं और जो करना चाहती थीं उसके बारे में बहुत ईमानदार थीं. भले ही यह हमेशा सफल न हुआ हो, काजोल ने कहा कि उन्हें बहुत परेशानी हुई क्योंकि वह अपने फैसलों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थीं और अपने काम पर ध्यान फोकस करती थीं.

'द ट्रायल - प्यार, कानून, धोखा' के बारे में
काजोल ने 'द ट्रायल - प्यार, कानून, धोखा' में नोयोनिका सेनगुप्ता का किरदार निभाया था, जो अपने पति के घोटाले के बाद लॉ में लौटती एक हाउसवाइफ है. सुपन वर्मा द्वारा निर्देशित यह कोर्टरूम ड्रामा 'द गुड वाइफ' का इंडियन एडेप्टेशन है. इसमें अली खान और शीबा चड्ढा ने भी अभिनय किया था. शो का दूसरा सीज़न पिछले साल रिलीज़ हुआ था, ये जियोहॉटस्टार पर देखने के लिए अवेलेबल है.

 

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Published at : 24 Apr 2026 08:51 AM (IST)
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