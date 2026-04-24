इस वीकेंड थिएटर में मचेगा धमाल, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिस न करें ये शानदार फिल्में

अगर आप इस वीकेंड कुछ नया और मजेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो थिएटर में आपके लिए कई शानदार फिल्में मौजूद हैं. इस बार की लिस्ट में आपको रोमांस, बायोपिक, हॉरर-कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा. जो आपके दिन को यादगार बना सकते है, साथ ही कुछ फिल्में आपकी पुरानी यादें भी ताजा कर देंगी. तो अगर आप दोस्तों या फैमिली के साथ बाहर जाने का सोच रहे हैं, ये लिस्ट जरूर देखें.

गिन्नी वेड्स सनी 2

24 अप्रैल को रिलीज हो रही ये फिल्म एक नई रोमांटिक कहानी लेकर आई है, जिसमें रिश्तों के उतार-चढ़ाव को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाया गया है. अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की केमिस्ट्री कहानी को खास बनाती है.

माइकल

ये फिल्म पॉप स्टार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनाई गई बायोपिक है, जो 24 अप्रैल को दस्तक दे रही है. उनके संघर्ष, सफलता और म्यूजिक करियर की झलक देखने को मिलेगी. म्यूजिक लवर्स के लिए ये फिल्म खास साबित हो सकती है.

भूत बंगला

17 अप्रैल को रिलीज हुई हॉरर और कॉमेडी का मजेदार कॉम्बिनेशन देखने के लिए ये फिल्म परफेक्ट है. अक्षय कुमार, तब्बू और परेश रावल जैसे कलाकार इस कहानी में डर के साथ हंसी का तड़का भी लगाते है, जिसे आप परिवार के साथ देख सकते हैं.

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प्रोजेक्ट हेल मैरी

हॉलीवुड फिल्मों के शौकीनों के लिए ये एक शानदार साइंस-फिक्शन फिल्म है, जो 26 मार्च को आई थी और थिएटर में मौजूद है. इसमें एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को बचाने के मिशन पर निकलता है, जो बहुत ही रोमांचक है.

देव-डी (री-रिलीज)

अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये आपके लिए एक खास मौका है. अभय देओल की ये आइकॉनिक फिल्म फिर से सिनेमाघरों में 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है. इसकी अलग कहानी और म्यूजिक आज भी लोगों के दिल में बसती हैं.

डकैत

10 अप्रैल को मृणाल ठाकुर और अदिवि शेष की ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें आपको रोमांस और बदले की कहानी देखने को मिलेगी. इमोशनल और इंटेंस सीन से भरपूर ये फिल्म भी आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है.

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