‘धुरंधर 2’ ने 'भूत बंगला' के आगे 36वें दिन भी मचाया धमाल, 5वें वीक में 5 फिल्मों को दी मात

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' या ‘धुरंधर 2’ ने सिनेमाघरों में धुआंधार परफॉर्म किया है. यहां तक कि इसने अपने पांचवें हफ्ते में भी धमाकेदार कमाई की है. हालांकि हाल के दिनों में नई फिल्मों की रिलीज के कारण इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन फिर भी इसका पांचवां हफ्ता दमदार रहा. चलिए यहां जानते हैं आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी पांचवें गुरुवार को कितनी कमाई की है?

‘धुरंधर 2’ ने 36वें दिन कितनी की कमाई?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर 2’ सिनेमाघरों में लगातार सफलता हासिल कर रही है. रणवीर सिंह स्टारर इस स्पाई थ्रिलर ने सिनेमाघरों में अपना पांचवा हफ्ता भी पूरा कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के 5वें वीक में इसे नई रिलीज अक्षय कुमार की भूत बंगला से मुकाबला करना पड़ा फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और करोड़ों में ही कमाई की.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के 36वें दिन 1.40 करोड़ की कमाई की है.

इसके साथ ही फिल्म के पांचवें हफ्ते का कुल कलेक्शन 19.37 करोड़ हो गया है.

वहीं भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 1343.27 करोड़ और नेट कलेक्शन 1,122.49 करोड़ हो गया है.

बता दें कि इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ और दूसरे वीक में 263.65 करोड़ की कमाई की थी.

तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 110.60 करोड़ कमाए, जबकि चौथे वीक का कलेक्शन 54.70 करोड़ रहा.

'भूत बंगला' की रिलीज के कारण धुरंधर 2 के कलेक्शन पर पड़ा असर

पिछले सप्ताह अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज के कारण धुरंधर 2 के कलेक्शन में काफी गिरावट आई थी. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसने अपने पहले हफ्ते में 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

पांचवें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में नहीं हो पाई शामिल

धुरंधर 2 ने अपना पांचवा हफ्ता पूरा कर लिया है और इसने 5वें वीक में 19.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. हालांकि ये अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पीछे नहीं छोड़ पाई है जिसने पांचवें हफ्ते में 20.50 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं ये रणवीर सिंह स्टारर ओरिजनल धुरंधर, विक्की कौशल की छावा और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 से भी पीछे रह गई है. हालांकि ये पांचवें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला

बॉलीवुड की टॉप 10 पांचवें हफ्ते की कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट (भारत में कुल कमाई)

धुरंधर: 56.35 करोड़ छावा: 31.02 करोड़ स्त्री 2: 25.72 करोड़ पुष्पा 2: 20.50 करोड़ धुरंधर 2: 19.37 करोड़ ( सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक) महावतार नरसिम्हा: 12.75 करोड़ आरआरआर: 12.15 करोड़ बाहुबली 2: 11.78 करोड़ तन्हाजी: द अनसंग वॉरियर: 10.41 करोड़ केजीएफ चैप्टर 2: 10.25 करोड़

ये भी पढ़ें:-इस वीकेंड थिएटर में मिलेगी एंटरटेनमेंट की फुल डोज, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिस न करें ये शानदार फिल्में