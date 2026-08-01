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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर के बचाव में उतरे 'एनिमल' डायरेक्टर, 'रामायण' के ट्रेलर पर कहा- ये रामयुग का आरंभ है

रणबीर कपूर के बचाव में उतरे 'एनिमल' डायरेक्टर, 'रामायण' के ट्रेलर पर कहा- ये रामयुग का आरंभ है

Ramayana: दीपिका चिखलिया ने 'रामायण' में रणबीर कपूर की कास्टिंग का बचाव किया है. वहीं अब 'एनिमल' के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा भी फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद उनके समर्थन में उतर आए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Aug 2026 12:19 PM (IST)
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Ramayana: रणबीर कपूर और यश की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. 30 जुलाई को रिलीज हुआ ये ट्रेलर दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है. आम फैंस के साथ-साथ इसकी तारीफें सेलेब्स भी कर रहे हैं. हालांकि कई लोग रणबीर की कास्टिंग पर सवाल भी खड़े रहे हैं और वो उनकी कास्टिंग से खुश नहीं है. हालांकि सेलेब्स लगातार उनके समर्थन में उतर रहे हैं. वहीं अब उनका बचाव 'एनिमल' डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी किया है.

संदीप रेड्डी वांगा बोले- 'ये रामयुग का आरंभ है...'

एनिमल जैसी बेहतरीन फिल्म दे चुके संदीप रेड्डी वांगा ने भी रामायण के ट्रेलर की तारीफ करते हुए रणबीर कपूर का बचाव किया है. ट्रेलर देखने के बाद संदीप बेहद खुश नजर आए. उन्होंने एक्स पर फिल्म के ट्रेलर की सराहना की है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ये राम युग का आरंभ है.' इसके आगे संदीप ने लिखा, 'ये महज एक ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये हमेशा ये याद दिलाने वाला है कि धर्म की जीत हमेशा अधर्म पर होगी.'

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दीपिका चिखलिया भी उतरीं रणबीर के सपोर्ट में

दूसरी ओर एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया भी रणबीर कपूर के सपोर्ट में उतरी हैं. बता दें कि एनिमल फिल्म के चलते रणबीर कपूर को फैंस रामायण में भगवान राम के किरदार में पचा नहीं पा रहे हैं. हालांकि रणबीर का दीपिका ने भी बचाव किया है जो कि धारावाहिक 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा चुकी हैं

रणबीर कपूर के बचाव में उतरे 'एनिमल' डायरेक्टर, 'रामायण' के ट्रेलर पर कहा- ये रामयुग का आरंभ है

हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने रणबीर के लिए कहा कि जो 'बर्फी' कर सकता है, 'एनिमल' कर सकता है वो रामायण भी कर सकता है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि श्री राम का किरदार रणबीर निभा सकते हैं. उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्हें अपने करियर में ऐसे किरदार मिलें.   

 
 
 
 
 
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'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण में भगवान श्री राम का किरदार रणबीर कपूर और माता सीता का किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं. वहीं यश, रावण के रोल में हैं. जबकि सनी देओल ने हनुमान जी और अरुण गोविल ने राजा दशरथ का किरदार निभाया है. नमित मल्होत्रा इसके प्रोड्यसूर हैं. दो पार्ट में बन रही रामायण का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर आएगा. दोनों पार्ट का कुल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 12:19 PM (IST)
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