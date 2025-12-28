बॉलीवुड एक्टर जुगल हंसराज लंबे समय बाद सुर्खियों में हैं. उन्होंने साल 1983 की सुपरहिट फिल्म मासूम की शूटिंग के दिनों याद किया. इस फिल्म में शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, सईद जाफरी, तनुजा और सुप्रिया पाठक लीड रोल में थे. इसे शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था.

42 साल बाद किया खुलासा

फिल्म में जुगल हंसराज ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया था. यह फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी. अब फिल्म के 42 साल बाद जुगल ने शबाना आजमी को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान शबाना उनसे दूरी बनाए रखती थीं. वह फिल्म के सेट पर उन्हें इग्नोर किया करती थी. शूटिंग के दिनों में तब उन्हें समझ नहीं आया था वह ऐसा क्यों करती थीं.





मुझे इग्नोंर करती थीं शबाना

जुगल हंसराज ने पिंकविला से बातचीत में खुलासा किया कि मासूम की शूटिंग के दौरान शबाना आजमी उनसे दूरी बनाए रखती थीं. वहीं वह उर्मिला मातोंडकर और आराधना के साथ काफी फ्रेंडली थीं. जुगल ने कहा, "शबाना जी दोनों बच्चियों के साथ काफी बात करती थीं क्योंकि वे फिल्म में उनकी मां थीं. वहीं मुझसे वह थोड़ी दूरी बनाकर रखती थीं. मुझे इग्नोर करती थीं.'

इस वजह से बनाए रखीं दूरी

जुगल हंसराज ने आगे बताया कि वह इतने मासूम थे वह इस बात को समझ नहीं पाए कि वह ऐसा उनके साथ क्यों करती थीं. उन्होंने कहा, "बाद में पता लगा कि यह शबाना जी के प्रोसेस का हिस्सा था. वह नहीं चाहती थीं कि हम करीब आएं क्योंकि जो कोल्डनेस थी वह स्क्रीन पर नजर आनी चाहिए थी. सबको यह महसूस होना चाहिए था कि मुझमें और मां के बीच एक डिसकंफर्ट है तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से यह किया था.





फिल्म में सौतेली मां थीं शबाना

आपको बता दें कि फिल्म मासूम में शबाना आजमी ने इंदु मल्होत्रा का किरदार निभाया था. वहीं जुगल हंसराज उनके सौतेले बेटे राहुल मल्होत्रा के रूप में नजर आए थे. उस समय जुगल एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे. जुगल के अलावा उर्मिला मातोंडकर और आराधना ने मासूम फिल्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी. यह फिल्म 1980 में प्रकाशित एरिक सेगल के उपन्यास मैन वुमन एंड चाइल्ड पर आधारित थी.