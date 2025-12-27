‘बिन्नी एंड फैमिली’ 27 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म वरुण धवन की भतीजी अंजिनी धवन की पहली बॉलीवुड फिल्म है. संजय त्रिपाठी के निर्देशन में बनी यह एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है. लोगों ने इस फिल्म की कहानी और अंजिनी की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया था.

अब रिलीज के एक साल पूरे होने के बाद यह फिल्म एक बार फिर चर्चा में है. अब ‘बिन्नी एंड फैमिली’ जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. ऐसे में जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे उन्हें अब घर बैठे इस फैमिली एंटरटेनर को देखने का मौका मिलने वाला है.

सब्सक्राइबर्स टॉप-अप के जरिए देखें

यूं तो अंजिनी धवन की फिल्म प्राइम वीडियो पर रेंट के ऑप्शन के साथ उपलब्ध है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यह फिल्म सभी सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री स्ट्रीमिंग में भी शामिल कर ली जाएगी.

View this post on Instagram A post shared by Balaji Motion Pictures (@balajimotionpictures)

‘बिन्नी एंड फैमिली’ के बारे में

‘बिन्नी एंड फैमिली’ एक फैमिली ड्रामा है. तीन जेनरेशनल गैप की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म की कहानी बिन्नी के इर्द-गिर्द घूमती है. जिसका अपर-मिडिल-क्लास भारतीय परिवार इंडिया से लंदन शिफ्ट हो जाता है. बिन्नी एक मॉडर्न टीनेजर है, जो पंक म्यूज़िक के अपने सपनों और स्कूल लाइफ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

View this post on Instagram A post shared by Mahaveer Jain Films (@mahaveerjainfilms)

तभी उसके दादा-दादी लंदन आ जाते हैं जो अपने साथ सख्त पारंपरिक सोच और संस्कार लेकर आते हैं. उनकी वैल्यूज़ बिन्नी की बागी लाइफस्टाइल से टकराने लगती हैं. यहां तक कि उसके रैप गानों से एफ फॉर्वड हटाने जैसे मुद्दों पर भी टकराव होता है.