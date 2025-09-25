बॉलीवुड में कई एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मी करियर की अच्छी शुरुआत की. अपनी शुरुआती ही फिल्मों से छाप छोड़ी और सफलता का स्वाद भी चखा, लेकिन फिर उनका करियर ढलान पर आया और कुछ ही वक्त में वो इंडस्ट्री से गायब हो गए. आज आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के फिल्मी करियर का किस्सा बताएंगे, जिन्होंने ना सिर्फ स्क्रीन पर शाहरुख खान को थप्पड़ जड़ा बल्कि अपनी सादगी और मासूमियत से लाखों फैन्स को दीवाना बनाया. लेकिन अब वो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं.

फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही हैं ये हसीना

दरअसल बात कर रहे हैं ‘सिर्फ तुम’ फेम एक्ट्रेस प्रिया गिल की. प्रिया गिल को इडस्ट्री से दूर हुए दो दशक का वक्त हो चुका है. लेकिन आज भी दर्शक ‘सिर्फ तुम’, ‘जोश’ जैसी फिल्मों में उनके निभाए किरदारों को अभी तक याद करते हैं. साल 1995 में फेमिना मिस इंडिया में फाइनलिस्ट बन चुकी प्रिया गिल को अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी एबीसीएल ने पहला मौका दिया था.





इस फिल्म से शुरू हुआ था प्रिया का करियर

फिल्म ‘तेरे मेरे सपने’ में उन्हें चंद्रचूढ़ सिंह के अपोजिट कास्ट किया गया था और इस फिल्म ने ठीकठाक कमाई भी की थी. हालांकि पहली ही फिल्म से प्रिया गिल की एक्टिंग को हर किसी ने पसंद किया था. हालांकि प्रिया गिल को असली पहचान मिला साल 1999 में आई फिल्म ‘सिर्फ तुम’ से. इस फिल्म में उनके सादगी भरे अंदाज, मासूमियत को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया. ये फिल्म ना सिर्फ हिट साबित हुई बल्कि प्रिया गिल को रातोंरात स्टार का भी दर्जा दिलाया.





क्यों जड़ा था शाहरुख को थप्पड़?

इसके बाद फिल्म ‘जोश’ में प्रिया गिल को मेकर्स ने शाहरुख खान के अपोजिट कास्ट किया. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय जैसी स्टार एक्ट्रेस भी थीं लेकिन ऐश्वर्या को शाहरुख की बहन तो प्रिया गिल को शाहरुख के लव इंट्रेस्ट के किरदार में कास्ट किया गया. फिल्म जोश में एक सीन में प्रिया गिल को शाहरुख खान को थप्पड़ मारना था. इस सीन को शूट करते वक्त कैमरामैन ने प्रिया गिल से कहा था कि अब बहुत सारी लड़किया आपसे नफरत करने वाली हैं. दरअसल उस दौर तक शाहरुख खान सुपरस्टार बन चुके थे और लड़कियों में उनका क्रेज बेहद ज्यादा था.





आखिरी बार इस फिल्म में दिखी थीं एक्ट्रेस

इसके बाद भी प्रिया गिल ने ‘बड़े दिलवाले’, ‘रेशम की डोरी’, ‘दुश्मन दुनिया’ जैसी कई फिल्मों में काम किया. लेकिन इसके बाद उन्हें वैसी सफलता कभी हासिल नहीं हुई. फिर प्रिया ने पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों में भी हाथ आजमाया और धीरे धीरे उनका करियर ढलान पर चला गया. साल 2006 में प्रिया गिल की आखिरी फिल्म ‘भैरवी’ रिलीज हुई और इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली.





अब कहां हैं प्रिया गिल?

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया गिल शादी करके डेनमार्क में सेटल हो चुकी हैं. फिल्मी ग्लैमर से दूर प्रिया गिल अब एक शांत और निजी पारिवारिक जीवन निभा रही हैं. हालांकि अभी भी उनके मासूम अंदाज और इंटेंस एक्टिंग को दर्शक काफी पसंद करते हैं.

