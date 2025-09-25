हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?

3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?

Starkid Vanity: इस रिपोर्ट में हम आपको किसी बॉलीवुड स्टार से नहीं बल्कि एक तीन साल की स्टारकिड से मिलवा रहे हैं. जिनकी छोटी सी उम्र में खुद की वैनिटी वैन हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 25 Sep 2025 09:26 PM (IST)
बॉलीवुड में कई ऐसे स्टारकिड्स हैं. जो अपनी एक्टिंग के दम पर फैंस के बीच खास पहचान बना चुके हैं और आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस्ट्री में एक ऐसी स्टारकिड भी हैं. जो महज तीन साल की हैं और लाइफस्टाइल के मामले में बड़े-बड़े सितारों के बच्चों को मात दे रही हैं. इनके खुद की एक आलीशान वैनिटी वैन भी है. जी हां ये सुपरस्टार पेरेंट्स की बेटी हैं. जिनकी क्यूटनेस के लाखों लोग दीवाने हैं.

लग्जरी लाइफ जीती हैं आलिया-रणबीर की बेटी

दरअसल हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की लाडली और आलिया भट्ट-रणबीर कपूर की प्रिंसेस राहा कपूर की. राहा तीन साल होने वाली हैं. इतनी सी उम्र में ही वो एक लैविश लाइफ जीती हैं. हाल ही में राहा को लेकर ये खुलासा भी हुआ है कि उनके पास खुद की एक लग्जरी वैनिटी वैन भी हैं. जहां उनको रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है. इसका खुलासा राहा के नाना यानि फेमस फिल्ममेकर महेश भट्ट ने किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

राहा कपूर के पास है पर्सनल वैनिटी

महेश भट्ट ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया, ‘आलिया इस वक्त मिलान में एक इवेंट के लिए गई. इस इवेंट में वो अपनी बेटी राहा को भी ले गई है. हाल ही में मैंने आलिया और अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐड शूट की थी. जहां मुझे पता चला कि, राहा के लिए एक अलग वैनिटी वैन है. वो सेट पर अपनी वैनिटी से आती हैं. उसकी वैनिटी एकदम नर्सरी स्कूल जैसी है एकदम पवित्र.’  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

साल 2022 में हुआ था राहा का जन्म

बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने साल 2022 में अपनी घर की बालकनी में शादी की थी. दोनों उसी साल नवंबर में एक बेटी के पेरेंट्स बने. जिसका नाम कपल ने राहा कपूर रखा. अक्सर एक्ट्रेस राहा के साथ क्यूट मोमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. राहा की क्यूटनेस पर लाखों लोग दिल हारते हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 25 Sep 2025 09:19 PM (IST)
Ranbir Kapoor Bollywood Alia Bhatt Raha Kapoor
