आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. साथ में, 'एक दीवाने की दीवानियत' भी इसी दिन आ रही है. ऐसे में पिछले 31 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर टिकी अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है.

फिल्म अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बजट भी नहीं निकाल पाई है. लेकिन फिर भी आज 5वें वीकेंड के आखिरी दिन फिल्म की कमाई में गजब का उछाल देखने को मिला.

'जॉली एलएलबी 3' का 31 दिनों का कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 4 हफ्तों में 114.2 करोड़ रुपये बटोरे. पांचवें वीकेंड में एंट्री करते ही फिल्म की कमाई में थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ दिखी. 29वें दिन 26 लाख का बिजनेस हुआ तो 30वें दिन 30.77 प्रतिशत की ग्रोथ हुई और ये कमाई बढ़कर 34 लाख हो गई.

31वें दिन फिल्म ने पिछले दो दिनों से कहीं ज्यादा बिजनेस कर लिया है. 8:10 बजे तक अक्षय-अरशद वारसी की जोड़ी 42 लाख का बिजनेस करते हुए टोटल 115.22 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.

'थामा' रिलीज के बाद अक्षय निकाल पाएंगे बजट?

'जॉली एलएलबी 3' का बजट 120 करोड़ रुपये है और इसने वर्ल्डवाइड इससे कहीं ज्यादा कमाते हुए 28 दिनों में 167.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया, लेकिन अब भी इंडिया में यहां तक पहुंचने के लिए 4-5 करोड़ के बीच कमाई करनी होगी.

अक्षय कुमार की फिल्म अब बजट निकालती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है. इसकी कई वजहें हैं-

'जॉली एलएलबी 3' की पिछले पूरे हफ्ते की कमाई सिर्फ 3.9 करोड़ रुपये रही जबकि फिल्म के सामने कोई भी बड़ा कंपटीटर नहीं था.

अब जब 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी दो फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें से एक फिल्म 'थामा' का बज पहले ही इतना बन चुका है तो अगर फिल्म पूरे हफ्ते रुकती भी है तो भी पिछले हफ्ते के बराबर कमाई नहीं कर पाएगी क्योंकि शोज बहुत कम हो चुके होंगे.

फिल्म को देखने के लिए लोग जा रहे हैं लेकिन नई फिल्मों के आने के बाद इसे देखने वालों की संख्या बहुत कम हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म पूरी तरह से पर्दे से हटा दी जाए. अगर ऐसा होता है तो फिल्म के लिए बजट निकालना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने के बाद तस्वीर पॉजिटिव भी दिख सकती है.